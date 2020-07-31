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Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян
Глава белорусского Следственного комитета допустил российского консула к посещению задержанных в республике соотечественников, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:14
николай статкевич
мид белоруссии
москва
минск
россия
следственный комитет белоруссии
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://ria.ru/20200730/1575182229.html
https://ria.ru/20200729/1575134393.html
уже с неделю читаю коментарии на этом ресурсе по темам Беларуси, сложилось мнение что россияне очень слабо представляют что происходит в этой стране, впрочем в этом нет ничего удивилтельного, ведь даже вашим зомбоСМИ не дают акредитацию в РБ.
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13
москва
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай статкевич, мид белоруссии, москва, минск, россия, следственный комитет белоруссии, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян

14:27 31.07.2020 (обновлено: 15:14 31.07.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 31 июл — РИА Новости. Глава белорусского Следственного комитета допустил российского консула к посещению задержанных в республике соотечественников, рассказали РИА Новости представители посольства в Минске.
"Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции", — отмечается в сообщении дипмиссии.
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 17:45
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Позднее в Минске сообщили, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Как отметил представитель Кремля, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности на прошедшем в пятницу совещании выразили надежду, что в ближайшее время в эту историю внесут ясность, а безосновательно задержанных российских граждан освободят.
В МИД, в свою очередь, подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.
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Обсудить 13
Николай СтаткевичМИД БелоруссииМоскваМинскРоссияСледственный комитет БелоруссииБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
уже с неделю читаю коментарии на этом ресурсе по темам Беларуси, сложилось мнение что россияне очень слабо представляют что происходит в этой стране, впрочем в этом нет ничего удивилтельного, ведь даже вашим зомбоСМИ не дают акредитацию в РБ.
31 июля, 15:32
Dmitriy S
420027
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