Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575218579.html
Кравчук выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Экс-президент Украины, новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:17
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кучма
леонид кравчук
владимир зеленский
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg
https://ria.ru/20200530/1572205763.html
https://ria.ru/20191202/1561819829.html
7
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2c4c4c2e7bcd80bc223460e5e82deb7c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_c27be047e0152b0123405490715a5750.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кучма, леонид кравчук, владимир зеленский, киев, в мире

Кравчук выступил против предоставления особого статуса Донбассу

14:17 31.07.2020
1239
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины, новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об "особенной системе управления".
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В четверг украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.
"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал Кравчук в интервью "Суспільне Новини" (Общественное Новости).
По его мнению, жителям Донбасса нужно предложить больше прав и возможностей, но в рамках конституции Украины.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
30 мая, 00:23
В России ответили на слова Кравчука про "агрессивные дела" Москвы
"Мы должны выписать, что такое "особый статус управления регионами". Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше - это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - добавил глава делегации.
Кравчук также добавил, что компромиссы не могут касаться суверенитета Украины.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
2 декабря 2019, 04:47
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
415125317
Обсудить 7
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Леонид Кравчук
Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе
Операция по подъему бронированной разведывательно-дозорной машина (БРДМ-2) в Керченском проливе
Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Военнослужащие Молдавии, Грузии, США и Украины во время торжественного построения на учениях Sea Breeze-2019 в Одессе, Украина
Источник в МИД предупредил о последствиях оказания военной помощи Украине
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому
Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян
Здание МИД России
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР оценили идею США предоставить военную помощь Украине
Рамзан Кадыров
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния