Кравчук выступил против предоставления особого статуса Донбассу

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Украины , новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об "особенной системе управления".

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В четверг украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", - сказал Кравчук в интервью "Суспільне Новини" (Общественное Новости).

По его мнению, жителям Донбасса нужно предложить больше прав и возможностей, но в рамках конституции Украины.

"Мы должны выписать, что такое "особый статус управления регионами". Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше - это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления", - добавил глава делегации.

Кравчук также добавил, что компромиссы не могут касаться суверенитета Украины.