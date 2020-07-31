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В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза страны. На нем он заявил, что рассчитывает рассчитывают на скорое прояснение всех... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:00
задержание россиян под минском
дмитрий песков
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
задержание россиян под минском, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

14:13 31.07.2020 (обновлено: 16:00 31.07.2020)
5447
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза страны. На нем он заявил, что рассчитывает рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян в Белоруссии и их освобождение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Позднее в Минске сообщили, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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В Кремле отметили, что пока не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Как отметил Песков, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс.
В МИД, в свою очередь, подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.
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Задержание россиян под МинскомДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
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