В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза страны. На нем он заявил, что рассчитывает рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян в Белоруссии и их освобождение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Позднее в Минске сообщили, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.
В Кремле отметили, что пока не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Как отметил Песков, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс.
В МИД, в свою очередь, подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.