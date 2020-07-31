На Ольхоне оборудовали санитарные зоны в местах отдыха туристов

ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. На байкальском острове Ольхон в местах, где любят останавливаться туристы, оборудованы санитарные зоны с туалетами, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Поток туристов на Байкал год от года возрастает, в связи с этим увеличивается и антропогенная нагрузка на особо охраняемую природную территорию. В этом году в местах излюбленного отдыха гостей на острове Ольхон оборудовали еще пять санитарных зон.

"Очередные объекты появились на острове Ольхон, где оборудовали туалеты в заливах Хул и Шебетский, в бухте Семь Сосен, на озере Нурском и мысе Харанцы. На каждой точке – по две кабины, настилы для которых выполнены из долговечной лиственницы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для начала работ потребовались исследования и заключения от археологов и экологов о том, что установка санитарных объектов не нанесет ущерба историческому наследию и хрупкой природе острова.