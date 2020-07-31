https://ria.ru/20200731/1575218195.html
На Ольхоне оборудовали санитарные зоны в местах отдыха туристов
На байкальском острове Ольхон в местах, где любят останавливаться туристы, оборудованы санитарные зоны с туалетами, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:15
2020-07-31T17:15
туризм
туризм
ольхон
новости - туризм
байкал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_0:162:3065:1886_1400x0_80_0_0_8b95c13f6fd9ed64a55fce20a9b9c1aa.jpg
https://ria.ru/20200420/1570069449.html
ольхон
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_0:162:3065:1886_1400x0_80_0_0_8b95c13f6fd9ed64a55fce20a9b9c1aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_cd33a235fb32794f495124de10de88b0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_f5a61ad0347d790690f0bdf47b2b3e2a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ольхон, новости - туризм, байкал
ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. На байкальском острове Ольхон в местах, где любят останавливаться туристы, оборудованы санитарные зоны с туалетами, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Поток туристов на Байкал год от года возрастает, в связи с этим увеличивается и антропогенная нагрузка на особо охраняемую природную территорию. В этом году в местах излюбленного отдыха гостей на острове Ольхон оборудовали еще пять санитарных зон.
"Очередные объекты появились на острове Ольхон, где оборудовали туалеты в заливах Хул и Шебетский, в бухте Семь Сосен, на озере Нурском и мысе Харанцы. На каждой точке – по две кабины, настилы для которых выполнены из долговечной лиственницы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для начала работ потребовались исследования и заключения от археологов и экологов о том, что установка санитарных объектов не нанесет ущерба историческому наследию и хрупкой природе острова.
По данным специалистов "Заповедного Прибайкалья" только за июнь 2020 года местному населению и гостям из других регионов было оформлено больше 15 тысяч разрешений на въезд в национальный парк.