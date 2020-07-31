Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200731/1575218195.html
На Ольхоне оборудовали санитарные зоны в местах отдыха туристов
На байкальском острове Ольхон в местах, где любят останавливаться туристы, оборудованы санитарные зоны с туалетами, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:15
туризм
туризм
ольхон
новости - туризм
байкал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_0:162:3065:1886_1400x0_80_0_0_8b95c13f6fd9ed64a55fce20a9b9c1aa.jpg
https://ria.ru/20200420/1570069449.html
ольхон
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_0:162:3065:1886_1400x0_80_0_0_8b95c13f6fd9ed64a55fce20a9b9c1aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_cd33a235fb32794f495124de10de88b0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/79/1559017937_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_f5a61ad0347d790690f0bdf47b2b3e2a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, ольхон, новости - туризм, байкал

На Ольхоне оборудовали санитарные зоны в местах отдыха туристов

17:15 31.07.2020
59
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 31 июл – РИА Новости. На байкальском острове Ольхон в местах, где любят останавливаться туристы, оборудованы санитарные зоны с туалетами, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Поток туристов на Байкал год от года возрастает, в связи с этим увеличивается и антропогенная нагрузка на особо охраняемую природную территорию. В этом году в местах излюбленного отдыха гостей на острове Ольхон оборудовали еще пять санитарных зон.
"Очередные объекты появились на острове Ольхон, где оборудовали туалеты в заливах Хул и Шебетский, в бухте Семь Сосен, на озере Нурском и мысе Харанцы. На каждой точке – по две кабины, настилы для которых выполнены из долговечной лиственницы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для начала работ потребовались исследования и заключения от археологов и экологов о том, что установка санитарных объектов не нанесет ущерба историческому наследию и хрупкой природе острова.
По данным специалистов "Заповедного Прибайкалья" только за июнь 2020 года местному населению и гостям из других регионов было оформлено больше 15 тысяч разрешений на въезд в национальный парк.
Танцовщица Бурятского государственного национального театра песни и танца Байкал
20 апреля, 08:00Туризм
"Красавица Ангара", буузы и голова Ленина. Что нельзя упустить в Улан-Удэ
000000
ТуризмТуризмОльхонНовости - ТуризмБайкал
Рекомендуем
Трубы в Омске
В Омске выявили превышение выбросов сероводорода в 15 раз
Актер Сергей Гармаш
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Рыбаки с судна Бухта Наталии выловили голубого тунца весом 184 кг
На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Представление художника о том, как выглядит планетная система TRAPPIST-1
Ученые считают, что у некоторых звезд может быть до семи обитаемых планет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил представить предложения по экологическому туризму
Турбаза Глобус
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
Пограничная застава Нормельн на полуострове Балтийская коса
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Международная космическая станция
На МКС появится новое спальное место и туалет
Участок неба, закартированный в рамках обзора KiDS-1000, на фоне Паранальской обсерватории
Ученые выяснили, что Вселенная более однородная, чем ожидалось
Врачи скорой помощи с пациентом
В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19
Президент России Владимир Путин
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана назвал американские санкции преступлением
Женщина получает наличные деньги в банкомате
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния