Подмосковный бизнес получил отсрочку по уплате аренды на 120 млн рублей

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около 380 подмосковных арендаторов получили отсрочку на сумму более 120 миллионов рублей по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"Большую часть из них составили платежи за аренду недвижимости – 62,9 миллиона рублей, более 54,8 миллиона рублей - за земельные участки неразграниченной собственности, остальные средства - за аренду муниципальной собственности", - привели в пресс-службе слова министра Натальи Адигамовой.
По ее словам, возможность отсрочить оплату арендных платежей по недвижимости за семь месяцев введена на территории всех округов Подмосковья. Арендаторы смогут оплатить данный период в течение 2021-2022 годов.
Согласно данным пресс-службы, в органы местного самоуправления Подмосковья поступило более 1830 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: порядка 690 заявлений - по отсрочке оплаты за аренду муниципального имущества, 96 заявлений - за муниципальные земельные участки, а также более 1050 заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.