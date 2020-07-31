Подмосковный бизнес получил отсрочку по уплате аренды на 120 млн рублей

"Большую часть из них составили платежи за аренду недвижимости – 62,9 миллиона рублей, более 54,8 миллиона рублей - за земельные участки неразграниченной собственности, остальные средства - за аренду муниципальной собственности", - привели в пресс-службе слова министра Натальи Адигамовой.

По ее словам, возможность отсрочить оплату арендных платежей по недвижимости за семь месяцев введена на территории всех округов Подмосковья. Арендаторы смогут оплатить данный период в течение 2021-2022 годов.

Согласно данным пресс-службы, в органы местного самоуправления Подмосковья поступило более 1830 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: порядка 690 заявлений - по отсрочке оплаты за аренду муниципального имущества, 96 заявлений - за муниципальные земельные участки, а также более 1050 заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.