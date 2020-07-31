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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200731/1575218139.html
Подмосковный бизнес получил отсрочку по уплате аренды на 120 млн рублей
Около 380 подмосковных арендаторов получили отсрочку на сумму более 120 миллионов рублей по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье), общество

Подмосковный бизнес получил отсрочку по уплате аренды на 120 млн рублей

14:11 31.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около 380 подмосковных арендаторов получили отсрочку на сумму более 120 миллионов рублей по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"Большую часть из них составили платежи за аренду недвижимости – 62,9 миллиона рублей, более 54,8 миллиона рублей - за земельные участки неразграниченной собственности, остальные средства - за аренду муниципальной собственности", - привели в пресс-службе слова министра Натальи Адигамовой.
По ее словам, возможность отсрочить оплату арендных платежей по недвижимости за семь месяцев введена на территории всех округов Подмосковья. Арендаторы смогут оплатить данный период в течение 2021-2022 годов.
Согласно данным пресс-службы, в органы местного самоуправления Подмосковья поступило более 1830 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: порядка 690 заявлений - по отсрочке оплаты за аренду муниципального имущества, 96 заявлений - за муниципальные земельные участки, а также более 1050 заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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