https://ria.ru/20200731/1575218030.html
Курс евро превысил 87 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, вырос на 1,036 рубля — до 87,2889 рубля, сообщил регулятор. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:10
2020-07-31T14:59
динамика курсов валют
евросоюз
сша
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575129705.html
https://ria.ru/20200731/1575195137.html
s.hichnik
Несмотря на завывания о гибели доллара в огне гражданской войны и развале единства евросоюза получается, что выгоднее вложения хранить в валюте в стеклянной банке, чем в рублях в сберегательном банке. Несмотря на все победные реляции об экономике. Очень жаль.
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/77/1559267784_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_77c8f16b1e38dc917bbd1801a9c26111.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, евросоюз, сша, экономика