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Курс евро превысил 87 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, вырос на 1,036 рубля — до 87,2889 рубля, сообщил регулятор. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:59
динамика курсов валют
евросоюз
сша
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575129705.html
https://ria.ru/20200731/1575195137.html
Несмотря на завывания о гибели доллара в огне гражданской войны и развале единства евросоюза получается, что выгоднее вложения хранить в валюте в стеклянной банке, чем в рублях в сберегательном банке. Несмотря на все победные реляции об экономике. Очень жаль.
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6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/77/1559267784_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_77c8f16b1e38dc917bbd1801a9c26111.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, евросоюз, сша, экономика

Курс евро превысил 87 рублей

14:10 31.07.2020 (обновлено: 14:59 31.07.2020)
1909
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, вырос на 1,036 рубля — до 87,2889 рубля, сообщил регулятор.
Курс доллара увеличился на 6,28 копейки — до 73,4261 рубля.
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Вчера, 08:00
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По сведениям бирж, курс евро растерял почти весь утренний рост по отношению к доллару после слабой статистики из Европы. Ранее стало известно, что ВВП 19 стран Евросоюза во втором квартале снизился на рекордные 14,4 процента в годовом выражении. Это уже второе снижение подряд, оно началось в первом квартале. Таким образом, началась рецессия.
Рубли
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Накануне Минторговли США сообщило, что ВВП страны во втором квартале упал на рекордные 32,9 процента в годовом выражении, это оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков.
Статистика по заявкам на пособие по безработице в США также оказалась лучше, чем ожидалось: за неделю по 25 июля количество заявок выросло до 1,434 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,45 миллиона.
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Динамика курсов валютЕвросоюзСШАЭкономика
Популярные комментарии
Несмотря на завывания о гибели доллара в огне гражданской войны и развале единства евросоюза получается, что выгоднее вложения хранить в валюте в стеклянной банке, чем в рублях в сберегательном банке. Несмотря на все победные реляции об экономике. Очень жаль.
31 июля, 14:50
ss.hichnik
1110000
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