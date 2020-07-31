Курс евро превысил 87 рублей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на выходные и понедельник, вырос на 1,036 рубля — до 87,2889 рубля, сообщил регулятор.

Статистика по заявкам на пособие по безработице в США также оказалась лучше, чем ожидалось: за неделю по 25 июля количество заявок выросло до 1,434 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,45 миллиона.