Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и (глава офиса президента Украины Андрей - ред.) Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет (президент РФ Владимир - ред.) Путин или (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране говорить свое мнение. Но он приглашен для того, чтобы на основе решений минского формата формулировать какие-то предложения и представить их российским властям. Если власть с этим согласится и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение власти. Решение Козака - это предложение, а не решение", - сказал Кравчук в интервью изданию "Суспильне. Новини" ("Общественное. Новости") в пятницу.

Ранее источник РИА Новостей сообщил, что Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров. Ранее СМИ сообщили, что Козак в письме советнику канцлера Германии Ангелы Меркель назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Кравчук в четверг возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он сменил на этом посту экс-президента Украины Леонида Кучму.