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Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что письмо руководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:20
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид кравчук
дмитрий козак
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, дмитрий козак, в мире

Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением

14:02 31.07.2020 (обновлено: 16:20 31.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что письмо руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о неэффективности переговоров "нормандской четверки" на уровне советников лидеров государств отражает его личное мнение и не является решением властей России.
"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и (глава офиса президента Украины Андрей - ред.) Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет (президент РФ Владимир - ред.) Путин или (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский, это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране говорить свое мнение. Но он приглашен для того, чтобы на основе решений минского формата формулировать какие-то предложения и представить их российским властям. Если власть с этим согласится и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение власти. Решение Козака - это предложение, а не решение", - сказал Кравчук в интервью изданию "Суспильне. Новини" ("Общественное. Новости") в пятницу.
Дмитрий Козак
13:00
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Ранее источник РИА Новостей сообщил, что Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров. Ранее СМИ сообщили, что Козак в письме советнику канцлера Германии Ангелы Меркель назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Кравчук в четверг возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он сменил на этом посту экс-президента Украины Леонида Кучму.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КравчукДмитрий КозакВ мире
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