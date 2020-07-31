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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200731/1575217175.html
В ДУМ назвали отмену хаджа жертвой во имя сохранения жизней
Отмена хаджа из-за эпидемии коронавируса, а также ограничение количества людей на общих молитвах в мечетях – это жертва верующих ради жизни и безопасности... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:01
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В ДУМ назвали отмену хаджа жертвой во имя сохранения жизней

13:55 31.07.2020 (обновлено: 14:01 31.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Отмена хаджа из-за эпидемии коронавируса, а также ограничение количества людей на общих молитвах в мечетях – это жертва верующих ради жизни и безопасности общества, заявил в пятницу первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.
В пятницу он возглавил праздничное богослужение в Соборной мечети Москвы - текст его проповеди размещен на сайте ДУМ РФ.
Мусульмане 31 июля отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам (по-тюркски), или праздник жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Мекке (Саудовская Аравия). В этом году власти королевства закрыли границы для паломников из-за эпидемии коронавируса. Вместо обычных 2,5 миллионов обряд в Мекке совершат 10 тысяч человек. В Москве и Московской области праздничные богослужениия прошли без прихожан.
"Наверняка среди нас есть те, кто намеревался в эти дни совершить хадж. Но, возможно впервые в истории, этому не суждено было случиться из-за пандемии коронавируса. И наша праздничная молитва в мечети сегодня совершается малым числом, в сравнении с тем, какое количество молящихся она собирала в прошлые годы. Это наша жертва как верующих людей во имя безопасности общества, во имя сохранения жизней. Это наше испытание, которое мы проходим, беря в пример богопочитание и терпеливость Ибрахима, с тем же упованием на милость Творца", - сказал Мухетдинов.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
12:23Религия и мировоззрение
В умме на Курбан-байрам помолись о здравии болеющих COVID-19
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Традиционно хадж совершают во время месяца зуль-хиджа ("месяца паломничества"), который в 2020 году начался 21 июля. В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малое паломничество (умра) мусульманин может совершить в любое время года.
Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски), который знаменует окончание хаджа, отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают забой жертвенного животного, в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам). По преданию, ему Господь вначале предписал принести в жертву своего сына, и когда он уже был готов исполнить повеленное, вместо этого был дан наказ принести в жертву животное.
Паломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата
29 июля, 19:23Религия и мировоззрение
Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
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