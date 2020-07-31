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Онлайн-конференция о возобновлении работы российских кинотеатров
4 августа в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в связи с открытием 1 августа российских кинотеатров после длительного перерыва, вызванного пандемией.
2020-07-31T13:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1575216858.jpg?1596192446
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о возобновлении работы российских кинотеатров

13:47 31.07.2020
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4 августа в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в связи с открытием 1 августа российских кинотеатров после длительного перерыва, вызванного пандемией.
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Участники:
- генеральный директор объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей ВАСЯНИН;
- генеральный директор "Киномакс" Дмитрий НАРТОВ;
- президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга ЗИНЯКОВА. 

В рамках мероприятия речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг российской киноиндустрии в связи с пандемией, и о путях выхода из кризиса. Будут освещены планы по возвращению зрителей в залы, рассмотрены меры эпидемиологической безопасности и многие другие актуальные вопросы, связанные с возобновлением работы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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