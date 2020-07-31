Онлайн-конференция о возобновлении работы российских кинотеатров

- генеральный директор объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей ВАСЯНИН;- генеральный директор "Киномакс" Дмитрий НАРТОВ;- президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга ЗИНЯКОВА.В рамках мероприятия речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг российской киноиндустрии в связи с пандемией, и о путях выхода из кризиса. Будут освещены планы по возвращению зрителей в залы, рассмотрены меры эпидемиологической безопасности и многие другие актуальные вопросы, связанные с возобновлением работы.