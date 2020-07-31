Онлайн-конференция о возобновлении работы российских кинотеатров

Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей ВАСЯНИН;
- генеральный директор "Киномакс" Дмитрий НАРТОВ;
- президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга ЗИНЯКОВА.
В рамках мероприятия речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг российской киноиндустрии в связи с пандемией, и о путях выхода из кризиса. Будут освещены планы по возвращению зрителей в залы, рассмотрены меры эпидемиологической безопасности и многие другие актуальные вопросы, связанные с возобновлением работы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей ВАСЯНИН;
- генеральный директор "Киномакс" Дмитрий НАРТОВ;
- президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга ЗИНЯКОВА.
В рамках мероприятия речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг российской киноиндустрии в связи с пандемией, и о путях выхода из кризиса. Будут освещены планы по возвращению зрителей в залы, рассмотрены меры эпидемиологической безопасности и многие другие актуальные вопросы, связанные с возобновлением работы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru