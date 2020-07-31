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Презентация мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ"
6 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную крупнейшей на рынке российской анимации сделке – инвестициям в новый мультсериал Олега Роя "Супер МЯУ".
2020-07-31T13:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575216775.jpg?1596192378
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ"

13:46 31.07.2020
17
6 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную крупнейшей на рынке российской анимации сделке – инвестициям в новый мультсериал Олега Роя "Супер МЯУ".
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Участники:
- автор и продюсер Олег РОЙ;
- генеральный директор компании "Рой Интертейнмент" Дмитрий САЛОП;
- операционный директор бизнес-направления "Игрушка" компании Gulliver & Co International Наталья МЕЛЬНИКОВА. 
- генеральный продюсер ГК "Рики" Илья ПОПОВ;
- управляющий директор ГК "Рики" Марк ЗАВАДСКИЙ;
- руководитель СКА "Петербург" (входит в ГК "Рики") Дарья ДАВЫДОВА.

В рамках мероприятия состоится презентация мультсериала.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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