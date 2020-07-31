Презентация мультсериала Олега Роя "Супер МЯУ"

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Участники:
- автор и продюсер Олег РОЙ;
- генеральный директор компании "Рой Интертейнмент" Дмитрий САЛОП;
- операционный директор бизнес-направления "Игрушка" компании Gulliver & Co International Наталья МЕЛЬНИКОВА.
- генеральный продюсер ГК "Рики" Илья ПОПОВ;
- управляющий директор ГК "Рики" Марк ЗАВАДСКИЙ;
- руководитель СКА "Петербург" (входит в ГК "Рики") Дарья ДАВЫДОВА.
В рамках мероприятия состоится презентация мультсериала.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор и продюсер Олег РОЙ;
- генеральный директор компании "Рой Интертейнмент" Дмитрий САЛОП;
- операционный директор бизнес-направления "Игрушка" компании Gulliver & Co International Наталья МЕЛЬНИКОВА.
- генеральный продюсер ГК "Рики" Илья ПОПОВ;
- управляющий директор ГК "Рики" Марк ЗАВАДСКИЙ;
- руководитель СКА "Петербург" (входит в ГК "Рики") Дарья ДАВЫДОВА.
В рамках мероприятия состоится презентация мультсериала.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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