Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200731/1575216449.html
Создан материал для переработки пластика и поглощения углекислого газа
Индийские химики в сотрудничестве с британскими коллегами создали нанопористый материал, названный ими аморфным цеолитом, который превращает углекислый газ в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:55
риа наука
химия
открытия - риа наука
великобритания
индия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575216400_0:318:2510:1730_1400x0_80_0_0_0f2168f571be8366317829831fc04e6e.jpg
https://ria.ru/20190122/1549685431.html
https://ria.ru/20200729/1575068150.html
великобритания
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575216400_0:318:2510:1730_1400x0_80_0_0_0f2168f571be8366317829831fc04e6e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575216400_0:83:2510:1966_1400x0_80_0_0_d788ab70fbc1f3865a903d66a1959d5a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575216400_231:0:2279:2048_1400x0_80_0_0_b9682df9d864bca99cc2254daf622b7e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химия, открытия - риа наука, великобритания, индия, технологии

Создан материал для переработки пластика и поглощения углекислого газа

13:55 31.07.2020
1315
© РИА Новости / С. АкишевСтруктура природного цеолита, увеличеная в 2000 раз
Структура природного цеолита, увеличеная в 2000 раз
© РИА Новости / С. Акишев
Структура природного цеолита, увеличеная в 2000 раз
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Индийские химики в сотрудничестве с британскими коллегами создали нанопористый материал, названный ими аморфным цеолитом, который превращает углекислый газ в топливо, а пластиковые отходы — в химикаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, и загрязнение окружающей среды неразлагающимися отходами — важнейшие антропогенные проблемы, над решением которых думают ученые из разных стран.
Химики из индийского Института фундаментальных исследований Тата в Мумбаи под руководством профессора Вивека Полшеттивара (Vivek Polshettiwar) вместе с коллегами из Ноттингемского университета в Великобритании разработали вещество, относящееся к классу твердых кислот, которое поможет бороться и с тем, и с другим.
Твердые кислоты обладают свойством сильных катализаторов и могут заменить экологически вредные жидкие кислоты в некоторых технологических процессах, таких как крекинг углеводородов, алкилирование, а также разложение пластиковых отходов и превращение диоксида углерода в топливо.
Большинство твердых кислот представляют собой органические соединения, но есть и природные минеральные вещества. Наиболее известные из них — кристаллические цеолиты и аморфные алюмосиликаты.
Фотография Луны, сделанная с борта МКС. Архивное фото
22 января 2019, 07:01РИА Наука
Ученые разработали технологию переработки отходов для баз на Марсе и Луне
Цеолиты — сильные твердые кислоты. Они могут отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности, ускорять химические реакции, а также обладают способностью к ионному обмену. Однако слишком мелкая пористость цеолитов ограничивает их применение в технологических процессах, основанных на диффузии. Аморфные алюмосиликаты, наоборот, обладают низкой кислотностью, но высокой пористостью.
Исследователи поставили перед собой задачу разработать и синтезировать вещество с сильными кислотными свойствами, как и цеолитов, и текстурными свойствами, как у алюмосиликатов.
Используя капли микроэмульсии в качестве мягкого шаблона, исследователи синтезировала кислый аморфный алюмосиликат (ААS) в форме пористой наногубки, который они назвали "аморфным цеолитом".
Благодаря синергии между сильной кислотностью и проницаемостью AAS показал лучшую производительность, чем современные цеолиты и аморфные алюмосиликаты в ряде реальных процессов и каталитических реакций — раскрытии оксида стирола, синтезе везидрила, алкилировании Фриделя-Крафтса, синтезе жасминальдегида, изомеризации м-ксилола и крекинге кумола, для которых требуются сильные кислотные центры и большие размеры пор.
Наличие в новом материале кислотных цеолитоподобных силанольных центров, несмотря на то, что он является аморфным, а не кристаллическим, подтвердили результаты его анализа методом ядерного магнитного резонанса.
Авторы предлагают рассматривать AAS в качестве представителя нового класса материалов, находящегося между кристаллическими цеолитами и аморфными алюмосиликатами.
Исследователи считают, что на основе аморфного цеолита можно создать технологию твердокислотного катализа для одновременного разложения пластиковых отходов и углекислого газа с получением углеводородов как сырья для химической промышленности и топлива.
Изображения головного мозга при болезни Альцгеймера, полученные с помощью изотопа технеция
29 июля, 10:00РИА Наука
Российские химики нашли способ получения металлического технеция
2011000
Обсудить 0
РИА НаукахимияОткрытия - РИА НаукаВеликобританияИндияТехнологии
Рекомендуем
Граффити с военачальником Константином Рокоссовским
В РВИО назвали глумление над памятником Рокоссовскому в Польше безумием
Представление художника о том, как выглядит планетная система TRAPPIST-1
Ученые считают, что у некоторых звезд может быть до семи обитаемых планет
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
В ДУМ назвали отмену хаджа жертвой во имя сохранения жизней
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Операция по подъему бронированной разведывательно-дозорной машина (БРДМ-2) в Керченском проливе
Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Президент России Владимир Путин
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал предложение Козака по Донбассу его личным мнением
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ
СК допросил свидетелей геноцида времен войны под Сталинградом
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера
Входные ворота в зоопарк Бронкса
В США извинились за показ африканца в клетке с обезьянами
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Здание МИД России
Россия зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния