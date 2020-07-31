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Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Владимир Путин поручил правительству вместе с рабочей группой по Конституции проработать поправки, не вошедшие в Основной закон. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:30
андрей клишас
дмитрий песков
владимир путин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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андрей клишас, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

13:30 31.07.2020
1249
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДемонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству вместе с рабочей группой по Конституции проработать поправки, не вошедшие в Основной закон.
Отчет по проделанной работе необходимо представить к 15 декабря.
Президент РФ Владимир Путин
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что идеи поправок будут выбирать исходя из их актуальности и целесообразности.
"Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями", - сказал он.
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В свою очередь, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас рассказал РИА Новости, что рабочая группа подготовит предложения на основании обращений граждан. Он пообещал отчитаться от работы в указанные сроки.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля.
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Андрей КлишасДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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