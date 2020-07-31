Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству вместе с рабочей группой по Конституции проработать поправки, не вошедшие в Основной закон.
Отчет по проделанной работе необходимо представить к 15 декабря.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что идеи поправок будут выбирать исходя из их актуальности и целесообразности.
"Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями", - сказал он.
В свою очередь, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас рассказал РИА Новости, что рабочая группа подготовит предложения на основании обращений граждан. Он пообещал отчитаться от работы в указанные сроки.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля.