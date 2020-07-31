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В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок
Идеи конституционных поправок, которые не были учтены в основном законе, будут выбирать для внесения в законодательство исходя из их актуальности и... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:11
2020-07-31T13:11
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Идеи конституционных поправок, которые не были учтены в основном законе, будут выбирать для внесения в законодательство исходя из их актуальности и целесообразности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил кабмину вместе с рабочей группой по конституции представить идеи по изменениям в законодательство в части тех предложений, которые не были внесены в новый вариант конституции.
"По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями", - сказал Песков в ответ на вопрос, по какому принципу правительство будет выбирать среди поступивших предложений нужные.
С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.