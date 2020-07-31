В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок

"По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями", - сказал Песков в ответ на вопрос, по какому принципу правительство будет выбирать среди поступивших предложений нужные.