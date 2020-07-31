В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в Свыше 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США , более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили 67 619 новых случаев заражения коронавирусом и 1233 летальных исхода.

Днем ранее эти показатели составляли 70 776 и 1403 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 495 015 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 152 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17 миллионов заразившихся и более 670 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10 миллионов.