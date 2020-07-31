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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
Свыше 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса

13:10 31.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
© РИА Новости / Стрингер
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Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили 67 619 новых случаев заражения коронавирусом и 1233 летальных исхода.
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Днем ранее эти показатели составляли 70 776 и 1403 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 495 015 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 152 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17 миллионов заразившихся и более 670 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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