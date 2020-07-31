https://ria.ru/20200731/1575214068.html
В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Москва ожидает, что в Белоруссии разберутся в ситуации с задержанием россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:09
2020-07-31T13:45
россия
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_164:0:945:439_1400x0_80_0_0_02b993d84bdee00d50bf29c50c496f7a.jpg
https://ria.ru/20200731/1575213631.html
EDD KORVIN
Ага, отпустят... к хохлам :(
31
Руслан Якубик
Сталина не хватает...каждая запятая бы учитывалась бы. А тут: Уже ключевое слово НАДЕЮТСЯ смущает. Значит всё плохо у нас с политикой и с кадрами. А так нужно было сказать ЗАДЕРЖАННЫХ ОТПУСТЯТ....без каких там надежд и т.д.)))
24
14
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_164:0:945:439_1400x0_80_0_0_02b993d84bdee00d50bf29c50c496f7a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_25:0:976:713_1400x0_80_0_0_9f5cca1d1344cb5fcee26701fd8bf525.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_306:0:831:525_1400x0_80_0_0_fd39eb904ec1be5e1b967bbf420c8d11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва
ожидает, что в Белоруссии разберутся в ситуации с задержанием россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
По его словам, в Кремле обеспокоены тем, что Минск до сих пор не представил никакой информации, обосновывающей это задержание.
"Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", — сказал Песков.
Журналисты поинтересовались, не считают ли в Кремле задержание политически мотивированным, но пресс-секретарь отказался что-либо еще добавлять по теме.
На этой неделе белорусские СМИ сообщили о задержании 33 российских граждан под Минском и на юге страны. Позже об этом официально уведомили посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
В Кремле утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии считают инсинуациями. В российском МИД отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания не выдерживает никакой критики.