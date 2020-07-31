В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва ожидает, что в Белоруссии разберутся в ситуации с задержанием россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле обеспокоены тем, что Минск до сих пор не представил никакой информации, обосновывающей это задержание.

"Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", — сказал Песков.

Журналисты поинтересовались, не считают ли в Кремле задержание политически мотивированным, но пресс-секретарь отказался что-либо еще добавлять по теме.

На этой неделе белорусские СМИ сообщили о задержании 33 российских граждан под Минском и на юге страны. Позже об этом официально уведомили посольство России.

Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.