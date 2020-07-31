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https://ria.ru/20200731/1575214068.html
В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Москва ожидает, что в Белоруссии разберутся в ситуации с задержанием россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:45
россия
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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https://ria.ru/20200731/1575213631.html
Ага, отпустят... к хохлам :(
31
Сталина не хватает...каждая запятая бы учитывалась бы. А тут: Уже ключевое слово НАДЕЮТСЯ смущает. Значит всё плохо у нас с политикой и с кадрами. А так нужно было сказать ЗАДЕРЖАННЫХ ОТПУСТЯТ....без каких там надежд и т.д.)))
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россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

13:09 31.07.2020 (обновлено: 13:45 31.07.2020)
11151
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва ожидает, что в Белоруссии разберутся в ситуации с задержанием россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле обеспокоены тем, что Минск до сих пор не представил никакой информации, обосновывающей это задержание.
"Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", — сказал Песков.
Журналисты поинтересовались, не считают ли в Кремле задержание политически мотивированным, но пресс-секретарь отказался что-либо еще добавлять по теме.
На этой неделе белорусские СМИ сообщили о задержании 33 российских граждан под Минском и на юге страны. Позже об этом официально уведомили посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
В Кремле утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии считают инсинуациями. В российском МИД отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания не выдерживает никакой критики.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
13:03
Песков назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
624100018
Обсудить 14
РоссияДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Ага, отпустят... к хохлам :(
31 июля, 13:15
EDD KORVIN
1921108
Сталина не хватает...каждая запятая бы учитывалась бы. А тут: Уже ключевое слово НАДЕЮТСЯ смущает. Значит всё плохо у нас с политикой и с кадрами. А так нужно было сказать ЗАДЕРЖАННЫХ ОТПУСТЯТ....без каких там надежд и т.д.)))
31 июля, 13:13
Руслан Якубик
1801005
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