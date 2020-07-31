Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575213631.html
Песков назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, поэтому Россия надеется, что в ближайшее время... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:03
россия
мид белоруссии
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149562_15:81:984:626_1400x0_80_0_0_284cf11fbccee2300e22d893eb566f14.jpg
https://ria.ru/20200731/1575211991.html
Что то слабоватая у нас политика, вечно сопли жуём. Пора уже в таких "джунглях" выстроить последовательную, бдительную, предвидящую, настороженную и благоприятную для своей страны ПОЛИТИКУ! Чем больше косяков, тем сложнее расхлебывать. Так, на одном сожаленье и ничего неделанье не уедешь. Так и будут плевать даже наши "братья".
10
7
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149562_15:81:984:626_1400x0_80_0_0_284cf11fbccee2300e22d893eb566f14.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149562_83:0:918:626_1400x0_80_0_0_9ac62fa9e7df04cd1cb116c333c8a6c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149562_2:111:510:619_1400x0_80_0_0_050d01587823f5ead7f11c54a4c7c5de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид белоруссии, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Песков назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным

13:03 31.07.2020
798
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, поэтому Россия надеется, что в ближайшее время этот инцидент будет прояснен, и граждане будут отпущены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно. И вот именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", - сказал Песков журналистам.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
12:44
Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
4660023
Обсудить 7
РоссияМИД БелоруссииДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Что то слабоватая у нас политика, вечно сопли жуём. Пора уже в таких "джунглях" выстроить последовательную, бдительную, предвидящую, настороженную и благоприятную для своей страны ПОЛИТИКУ! Чем больше косяков, тем сложнее расхлебывать. Так, на одном сожаленье и ничего неделанье не уедешь. Так и будут плевать даже наши "братья".
31 июля, 13:08
Руслан Якубик
300007
Рекомендуем
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: задержанные в Минске россияне не действовали противозаконно
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Кремль спросит про допуск защиты Сафронова к обвинительным документам
Автобус
В ряде регионов ограничат оплату проездных наличными
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Названы слова, которые чаще других встречаются в книгах о Гарри Поттере
Леонид Кравчук
Кравчук выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния