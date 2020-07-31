https://ria.ru/20200731/1575213436.html
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Если письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака было опубликовано в украинских СМИ, это не самый верный способ ведения переговоров, заявил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:00
2020-07-31T13:00
минские соглашения
донбасс
дмитрий песков
дмитрий козак
украина
в мире
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Юрий .
Признать Донбасс.
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донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:122:3042:1833_1400x0_80_0_0_a8ebdf6d1410f02e75ca338beb9c2b37.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минские соглашения, донбасс, дмитрий песков, дмитрий козак, украина, в мире