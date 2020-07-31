В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака

"Я не знаю, что опубликовали украинские СМИ, я не имел возможности ознакомиться с этим. Второе, если действительно было опубликовано письмо коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".