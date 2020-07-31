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В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Если письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака было опубликовано в украинских СМИ, это не самый верный способ ведения переговоров, заявил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:00
минские соглашения
донбасс
дмитрий песков
дмитрий козак
украина
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
минские соглашения, донбасс, дмитрий песков, дмитрий козак, украина, в мире

В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака

13:00 31.07.2020
3325
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Если письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака было опубликовано в украинских СМИ, это не самый верный способ ведения переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

"Я не знаю, что опубликовали украинские СМИ, я не имел возможности ознакомиться с этим. Второе, если действительно было опубликовано письмо коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Дмитрий Песков
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
70164116
Обсудить 1
Минские соглашенияДонбассДмитрий ПесковДмитрий КозакУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Признать Донбасс.
31 июля, 13:08
Ю.Юрий .
1100000
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