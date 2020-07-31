Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ

Не верю!

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.