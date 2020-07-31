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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200731/1575213347.html
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Правда ли, что с 20-го сентября в России вернут жесткий карантин? Какие “подозрительные” накопления россиян собираются конфисковывать? Действительно ли в некоторых регионах аннулировали результаты ЕГЭ? То, что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия - это миф или правда?
2020-07-31T13:10
не верю!
владимир пахомов
подкаст
министерство финансов рф (минфин россии)
рамблер
общество
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Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Правда ли, что с 20-го сентября в России вернут жесткий карантин? Какие “подозрительные” накопления россиян собираются конфисковывать? Действительно ли в некоторых регионах аннулировали результаты ЕГЭ? То, что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия - это миф или правда?
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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аудио, владимир пахомов, подкаст, министерство финансов рф (минфин россии), рамблер, общество

Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ

13:00 31.07.2020 (обновлено: 13:10 31.07.2020)
2142
Не верю!
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
13:00
Правда ли, что с 20-го сентября в России вернут жесткий карантин? Какие “подозрительные” накопления россиян собираются конфисковывать? Действительно ли в некоторых регионах аннулировали результаты ЕГЭ? То, что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия - это миф или правда?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
03:02 “С 20-го сентября в России вернут карантин и самоизоляцию”. Может ли такое быть ( обсуждаем с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком)
13:40 Идея Минфина изымать подозрительные накопления россиян: кого это может коснуться - мнение профессора ВШЭ Евгения Когана
19:40 Откуда появился мат: выясняем вместе с главным редактором “Грамота.ру” и экспертом подкаста “Рамблер, какие новости?” Владимиром Пахомовым и филологом Михаилом Осадчим
27:30 Правда ли, что в некоторых регионах из-за нарушений обнулили результаты ЕГЭ
Чтобы больше узнать о главных новостях недели, послушайте последний эпизод новостного подкаста портала "Рамблер" - "Рамблер, какие новости"
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Гости эпизода: Владимир Болибок, Евгений Коган, Михаил Осадчий, Владимир Пахомов
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