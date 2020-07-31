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Песков: задержанные в Минске россияне не действовали противозаконно
Задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий, имели все необходимые документы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, белоруссия, в мире

Песков: задержанные в Минске россияне не действовали противозаконно

12:56 31.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий, имели все необходимые документы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно", - заявил Песков.
Он также отметил, что у задержанных были билеты в Стамбул, эти люди являются сотрудниками частного охранного предприятия.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
11:24
Минск передал Киеву список задержанных россиян
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваБелоруссияВ мире
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