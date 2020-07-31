Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575212815.html
В ряде регионов ограничат оплату проездных наличными
Жители ряда российских регионов с 3 августа больше не смогут самостоятельно пополнить наличными транспортные карты из-за изменений в регулировании электронных... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:53
сбербанк россии
госдума рф
липецкая область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_0fecad2dc744949664250bf26b9d8061.jpg
https://ria.ru/20200724/1574882117.html
https://ria.ru/20200713/1574303723.html
https://ria.ru/20200530/1572199852.html
1
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_0fecad2dc744949664250bf26b9d8061.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_5cc8937ebe4bebf3a910edab01462f39.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_6c81cfae564e74b7a508d76e4a92b8bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбербанк россии, госдума рф, липецкая область, экономика

В ряде регионов ограничат оплату проездных наличными

12:53 31.07.2020
726
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жители ряда российских регионов с 3 августа больше не смогут самостоятельно пополнить наличными транспортные карты из-за изменений в регулировании электронных кошельков. Пополнить карту можно будет в отделении банка или безналичным способом через Интернет.
"Запрет на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными, который вступает в силу 3 августа, распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов, вне зависимости от их назначения. Таким образом, под запрет попадет и пополнение наличными значительного числа транспортных карт, карт школьников и других инструментов", - пояснил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.
Чтобы вывести их из-под этого запрета, необходимо принимать поправки в закон "О национальной платежной системе", отметил эксперт. Однако пока такой законопроект в Госдуму не внесен. Банк России в свою очередь принципиально не возражает против вывода транспортных карт из-под запрета на пополнение наличными.

Новый закон

Ограничения по пополнению электронных кошельков наличными вводятся из-за изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию или упрощенную идентификацию, не смогут пополнять свои кошельки с помощью наличных, а только через банковский счет.
Здание Центрального банка РФ
24 июля, 17:47
Центробанк проследит за начавшимся ростом расчетов наличными
Чтобы вернуть возможность пополнять свой кошелек наличными, клиент должен пройти упрощенную идентификацию, поясняет Достов. Сделать это относительно просто - достаточно указать на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька свои паспортные данные и сведения о СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.
По мнению ассоциации, введенный запрет не соответствует реальному уровню рисков, против которых он направлен, и приведет к снижению потребительской ценности электронных кошельков, а также потенциально ограничит конкуренцию на рынке в пользу крупных банков.
"Мы находимся на связи с регуляторами для того, чтобы уточнить требования законодательства и найти компромисс, который бы позволил снизить риски, но при этом не ограничивать функционал электронных кошельков как социально значимого платежного инструмента. Мы также стараемся упростить пополнение кошельков, в том числе через Систему быстрых платежей - это для потребителей бесплатно и мгновенно", - отмечает глава АЭД.

За проезд передаем

Власти некоторых регионов предупредили пассажиров об ограничениях заранее. Например, на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области 30 июля было опубликовано сообщение, что транспортные карты больше нельзя будет самостоятельно пополнить наличными деньгами. Пассажирам предлагают пополнить транспортную карту в Сбербанке и банке "Зенит" у сотрудников отделений, через банковский терминал или по платежной ссылке.
Президент РФ В. Путин
13 июля, 21:37
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
По словам Достова, количество проектов, по которым будут вынуждены приостановить прием наличных, неизвестно. Обычно это небольшие, региональные платежные решения для транспорта, организации питания сотрудников, школьных и рабочих столовых.
Решения по оплате проезда в настоящее время регулируются несколькими законами, пояснил РИА Новости руководитель дирекции "Транспортные и социальные карты" платежной системы "Золотая корона" Александр Гришин. Ограничения на пополнения наличными затронут те регионы, в которых такие проекты реализованы на базе закона "О национальной платежной системе". По оценке эксперта, всего таких регионов около двадцати.
Однако в других регионах транспортные проекты могут работать в рамках закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, в таком случае никакого ограничения на пополнение наличными быть не должно.
В ассоциации "Электронные деньги" считают, что точечный вывод некоторых инструментов из-под запрета на пополнение наличными возможен, однако это недальновидное решение. "Мы считаем, что необходимо допустить ограниченное пополнение неперсонифицированных инструментов наличными. Например, на сумму не более нескольких тысяч рублей. Для мошенников это слишком маленькая сумма, а для добросовестных потребителей - достаточная", - уверен Достов.
По модели предоплаченных карт работает множество проектов, и какие-то из них могут оказаться вне этих послаблений. К тому же, ограничения ставят под сомнение появление новых социальных платежных проектов в будущем. Региональные транспортные карты, детские карты стали настолько популярны, что изменения стали предметом общегосударственной дискуссии именно из-за возможности быстро и просто пополнить карты наличными.
Пункт обмена валют в Москве
30 мая, 03:15
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
41001020
Обсудить 1
Сбербанк РоссииГосдума РФЛипецкая областьЭкономика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Названы слова, которые чаще других встречаются в книгах о Гарри Поттере
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Кремль спросит про допуск защиты Сафронова к обвинительным документам
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков: задержанные в Минске россияне не действовали противозаконно
Медицинские маски
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Песков назвал задержание россиян в Белоруссии безосновательным
Сергей Шнуров
Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Больничные листы
Профсоюзы поддержали прямые выплаты по больничным
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния