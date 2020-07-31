В ряде регионов ограничат оплату проездных наличными

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жители ряда российских регионов с 3 августа больше не смогут самостоятельно пополнить наличными транспортные карты из-за изменений в регулировании электронных кошельков. Пополнить карту можно будет в отделении банка или безналичным способом через Интернет.

"Запрет на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными, который вступает в силу 3 августа, распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов, вне зависимости от их назначения. Таким образом, под запрет попадет и пополнение наличными значительного числа транспортных карт, карт школьников и других инструментов", - пояснил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.

Чтобы вывести их из-под этого запрета, необходимо принимать поправки в закон "О национальной платежной системе", отметил эксперт. Однако пока такой законопроект в Госдуму не внесен. Банк России в свою очередь принципиально не возражает против вывода транспортных карт из-под запрета на пополнение наличными.

Новый закон

Ограничения по пополнению электронных кошельков наличными вводятся из-за изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию или упрощенную идентификацию, не смогут пополнять свои кошельки с помощью наличных, а только через банковский счет.

Чтобы вернуть возможность пополнять свой кошелек наличными, клиент должен пройти упрощенную идентификацию, поясняет Достов. Сделать это относительно просто - достаточно указать на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька свои паспортные данные и сведения о СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.

По мнению ассоциации, введенный запрет не соответствует реальному уровню рисков, против которых он направлен, и приведет к снижению потребительской ценности электронных кошельков, а также потенциально ограничит конкуренцию на рынке в пользу крупных банков.

"Мы находимся на связи с регуляторами для того, чтобы уточнить требования законодательства и найти компромисс, который бы позволил снизить риски, но при этом не ограничивать функционал электронных кошельков как социально значимого платежного инструмента. Мы также стараемся упростить пополнение кошельков, в том числе через Систему быстрых платежей - это для потребителей бесплатно и мгновенно", - отмечает глава АЭД.

За проезд передаем

Власти некоторых регионов предупредили пассажиров об ограничениях заранее. Например, на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области 30 июля было опубликовано сообщение, что транспортные карты больше нельзя будет самостоятельно пополнить наличными деньгами. Пассажирам предлагают пополнить транспортную карту в Сбербанке и банке "Зенит" у сотрудников отделений, через банковский терминал или по платежной ссылке.

По словам Достова, количество проектов, по которым будут вынуждены приостановить прием наличных, неизвестно. Обычно это небольшие, региональные платежные решения для транспорта, организации питания сотрудников, школьных и рабочих столовых.

Решения по оплате проезда в настоящее время регулируются несколькими законами, пояснил РИА Новости руководитель дирекции "Транспортные и социальные карты" платежной системы "Золотая корона" Александр Гришин. Ограничения на пополнения наличными затронут те регионы, в которых такие проекты реализованы на базе закона "О национальной платежной системе". По оценке эксперта, всего таких регионов около двадцати.

Однако в других регионах транспортные проекты могут работать в рамках закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, в таком случае никакого ограничения на пополнение наличными быть не должно.

В ассоциации "Электронные деньги" считают, что точечный вывод некоторых инструментов из-под запрета на пополнение наличными возможен, однако это недальновидное решение. "Мы считаем, что необходимо допустить ограниченное пополнение неперсонифицированных инструментов наличными. Например, на сумму не более нескольких тысяч рублей. Для мошенников это слишком маленькая сумма, а для добросовестных потребителей - достаточная", - уверен Достов.