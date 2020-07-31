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В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии
Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, включая избирательную кампанию, надеется, что выборы там пройдут успешно, заявил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:04
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии

12:53 31.07.2020 (обновлено: 13:04 31.07.2020)
1452
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, включая избирательную кампанию, надеется, что выборы там пройдут успешно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Первое, мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на проходящие митинги в Белоруссии, видят ли в этом возможное влияние из других государств.
"Скорее, это надо воспринимать в рамках предвыборной кампании", - отметил он.
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской прошел в Минске 30 июля.
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Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
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