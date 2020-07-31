В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии

"Первое, мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдет успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на проходящие митинги в Белоруссии, видят ли в этом возможное влияние из других государств.