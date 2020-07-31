https://ria.ru/20200731/1575212701.html
В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии
Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, включая избирательную кампанию, надеется, что выборы там пройдут успешно, заявил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:53
2020-07-31T13:04
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575166848.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире