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Экология
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Участники экспедиции нашли маршрут первовосходителей на Эльбрус
Центр содействия экспедиционной деятельности при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики успешно завершил комплексную экспедицию "Эльбрус 1829"... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:02
экология
приэльбрусье
эльбрус
русское географическое общество
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РИА Новости
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60
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приэльбрусье, эльбрус, русское географическое общество

Участники экспедиции нашли маршрут первовосходителей на Эльбрус

13:02 31.07.2020
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© Центр содействия экспедиционной деятельностиУчастники экспедиции поднимаются на гору
Участники экспедиции поднимаются на гору
© Центр содействия экспедиционной деятельности
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Центр содействия экспедиционной деятельности при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики успешно завершил комплексную экспедицию "Эльбрус 1829" на северный склон горы.
Во время восхождения, которое проходило с 20 по 27 июля, участники провели экологическую вахту, собрали материалы по программе Sample crossing и для геопортала Русского географического общества, оценили антропогенный прессинг на окружающую среду в местах стоянок, обнаружили предполагаемое место штурмового лагеря экспедиции генерала Эммануэля. Также во время восхождения был запущен зонд, названный именем кабардинца Килара Хаширова.

Экспедиция генерала Эммануэля

Главной задачей участников стал поиск места штурмового лагеря экспедиции первовосходителей на восточную вершину Эльбруса генерала Эммануэля 1829 года. В этом им помогли архивные данные и дневниковые записи ученых. Два века назад году сил подняться на вершину горы хватило только кабардинцу Килару Хаширову, в честь которого и был назван зонд.
Адольф Купфер и Эмиль Ленц в своих воспоминаниях об участии в экспедиции довольно точно описывали место, выбранное для штурмового лагеря, – "подножие конического холма, лишь на сотню футов ниже границы вечных снегов, низина, защищенная массивами черного трахита, посреди которой образовалось скопление воды из снега". Другим ориентиром для поиска стала пятиконечная звезда с инициалами ученых, высеченная архитектором Бернадацци на одной из порфировых скал.
© Центр содействия экспедиционной деятельностиВид с горы Эльбрус
Вид с горы Эльбрус
1 из 6
Вид с горы Эльбрус
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиФото, сделанное участниками экспедиции
Фото, сделанное участниками экспедиции
2 из 6
Фото, сделанное участниками экспедиции
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиВид на горный массив
Вид на горный массив
3 из 6
Вид на горный массив
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиГорное озеро
Горное озеро
4 из 6
Горное озеро
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиЭкспедиция "Эльбрус 1829" на северный склон горы Эльбрус
Экспедиция Эльбрус 1829 на северный склон горы Эльбрус
5 из 6
Экспедиция "Эльбрус 1829" на северный склон горы Эльбрус
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиУчастники экспедиции "Эльбрус 1829"
Участники экспедиции Эльбрус 1829
6 из 6
Участники экспедиции "Эльбрус 1829"
© Центр содействия экспедиционной деятельности
1 из 6
Вид с горы Эльбрус
© Центр содействия экспедиционной деятельности
2 из 6
Фото, сделанное участниками экспедиции
© Центр содействия экспедиционной деятельности
3 из 6
Вид на горный массив
© Центр содействия экспедиционной деятельности
4 из 6
Горное озеро
© Центр содействия экспедиционной деятельности
5 из 6
Экспедиция "Эльбрус 1829" на северный склон горы Эльбрус
© Центр содействия экспедиционной деятельности
6 из 6
Участники экспедиции "Эльбрус 1829"
© Центр содействия экспедиционной деятельности
Эти данные, а также представления о том, каким маршрутом можно было бы впервые подняться на вершину, помогли участникам экспедиции обнаружить предполагаемое место лагеря генерала Эммануэля.
По итогам восхождения Русскому географическому обществу были переданы точки маршрута экспедиции первовосходителей, так и другие интересные для туристов исторические и природные материалы.
Художник экспедиции Илья Робе создал серию графических работ, посвященных уникальной природе северного склона горы Эльбрус, которые в ближайшее время представит широкой публике.

Стратосферный зонд

Для более точного сбора информации на стратосферный зонд имени Килара Хаширова установили несколько видеокамер и экспериментальный полетный контроллер, управляющий высотой полета и собирающий данные о температуре, давлении, направлении и скорости ветров на протяжении полета.
Запуском управлял руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов. Полет продлился 3 часа. Зонд пролетел 170 километров, достигнув высоты 34 километра, и приземлился на кукурузном поле в районе села Малка Зольского района, Кабардино-Балкарской Республики.
Информация, которая была получена благодаря зонду, позволит прогнозировать траектории полетов в этом районе для сбора данных и проведения физических и биологических экспериментов.
© Центр содействия экспедиционной деятельностиВо время экспедиции был запущен зонд имени Килара Хаширова
Во время экспедиции был запущен зонд имени Килара Хаширова
1 из 6
Во время экспедиции был запущен зонд имени Килара Хаширова
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиУчастники экспедиции запускают зонд
Участники экспедиции запускают зонд
2 из 6
Участники экспедиции запускают зонд
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиВид на запуск зонда
Вид на запуск зонда
3 из 6
Вид на запуск зонда
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиЭкспедиция "Эльбрус 1829"
Экспедиция Эльбрус 1829
4 из 6
Экспедиция "Эльбрус 1829"
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиУчастник экспедиции
Участник экспедиции
5 из 6
Участник экспедиции
© Центр содействия экспедиционной деятельности
© Центр содействия экспедиционной деятельностиУчастники экспедиции на гору Эльбрус
Участники экспедиции на гору Эльбрус
6 из 6
Участники экспедиции на гору Эльбрус
© Центр содействия экспедиционной деятельности
1 из 6
Во время экспедиции был запущен зонд имени Килара Хаширова
© Центр содействия экспедиционной деятельности
2 из 6
Участники экспедиции запускают зонд
© Центр содействия экспедиционной деятельности
3 из 6
Вид на запуск зонда
© Центр содействия экспедиционной деятельности
4 из 6
Экспедиция "Эльбрус 1829"
© Центр содействия экспедиционной деятельности
5 из 6
Участник экспедиции
© Центр содействия экспедиционной деятельности
6 из 6
Участники экспедиции на гору Эльбрус
© Центр содействия экспедиционной деятельности

Окружающая среда

Участники экспедиции собрали 40 килограммов мусора в районе альплагерей на высоте 3800 метров над уровнем моря, которые спустили в базовый лагерь для дальнейшей утилизации.
Также эколог экспедиции провел оценку негативного воздействия на окружающую среду и подготовил рекомендации по устранению накопленного ущерба для национального парка Приэльбрусье.
Кроме того, участники собрали образцы почвы и провели измерения нейтронного поля, которые передадут исследователям из РУДН, МПГУ, факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского.
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ЭкологияПриэльбрусьеЭльбрусРусское географическое общество
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