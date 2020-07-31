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Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу
Информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не писал и не... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:05
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
дмитрий козак
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353
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, дмитрий козак, украина, в мире

Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу

12:51 31.07.2020 (обновлено: 13:05 31.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не писал и не говорил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в этой работе задействованы и помощники глав государств, и МИД государств, и контактные группы. На уровне помощников работа будет продолжаться, уточнил Песков.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий ПесковДмитрий КозакУкраинаВ мире
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