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Онлайн-брифинг к Международному дню коренных народов
4 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра АКИМОВА.
2020-07-31T12:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575212524.jpg?1596189042
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг к Международному дню коренных народов

12:50 31.07.2020
18
4 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра АКИМОВА.
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9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира. В рамках мероприятия речь пойдет о жизни коренных народов Севера, социально-экономическом развитии российской Арктики, взаимодействии власти и общества в освоении полярного региона, а также о межнациональном согласии как ресурсе консолидации российского общества.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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