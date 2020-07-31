Онлайн-брифинг к Международному дню коренных народов

9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира. В рамках мероприятия речь пойдет о жизни коренных народов Севера, социально-экономическом развитии российской Арктики, взаимодействии власти и общества в освоении полярного региона, а также о межнациональном согласии как ресурсе консолидации российского общества.