Онлайн-брифинг к Международному дню коренных народов

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9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира. В рамках мероприятия речь пойдет о жизни коренных народов Севера, социально-экономическом развитии российской Арктики, взаимодействии власти и общества в освоении полярного региона, а также о межнациональном согласии как ресурсе консолидации российского общества.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
9 августа традиционно отмечается Международный день коренных народов мира. В рамках мероприятия речь пойдет о жизни коренных народов Севера, социально-экономическом развитии российской Арктики, взаимодействии власти и общества в освоении полярного региона, а также о межнациональном согласии как ресурсе консолидации российского общества.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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