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В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:33
задержание россиян под минском
дмитрий песков
белоруссия
стамбул
в мире
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Что и требовалось доказать. Подобный транзит находчивые россияне придумали еще в 2015 году, года закрыли авиасообщение с Египтом.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149566_164:0:945:439_1400x0_80_0_0_02b993d84bdee00d50bf29c50c496f7a.jpg
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задержание россиян под минском, дмитрий песков, белоруссия, стамбул, в мире

В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах

12:48 31.07.2020 (обновлено: 13:33 31.07.2020)
27624
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс.

"Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане <...> приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами. <...> Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", — сказал он, добавив, что у задержанных были билеты в Стамбул.

По словам Пескова, Москва обеспокоена тем, что Минск до сих пор никак не обосновал задержание россиян и не предоставил к ним консульский доступ.
"Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", — подытожил он.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Задержание россиян в Белоруссии

В среду белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
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Список с их именами Минск передал Киеву, чтобы проверить, участвовали ли задержанные в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.
В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.
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Задержание россиян под МинскомДмитрий ПесковБелоруссияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко сливает Беларусь, видно чует что не изберут. Свободу россиянам
31 июля, 12:51
Ю.Юрий .
71210011
Что и требовалось доказать. Подобный транзит находчивые россияне придумали еще в 2015 году, года закрыли авиасообщение с Египтом.
31 июля, 12:56
Илья А.
43510012
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