В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах

"Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане <...> приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами. <...> Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", — сказал он, добавив, что у задержанных были билеты в Стамбул .