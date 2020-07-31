Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рубль днем усилил снижение, доллар торгуется уже по 74 рубля – впервые с середины мая.

Ранее в пятницу доллар поднимался до 74,04 рубля – максимума с 14 мая, евро – до 87,67 рубля – максимума с марта.