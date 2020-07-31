https://ria.ru/20200731/1575212316.html
Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Рубль днем усилил снижение, доллар торгуется уже по 74 рубля – впервые с середины мая. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:46
2020-07-31T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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https://ria.ru/20200731/1575183098.html
Вячеслав Володько
Молодец гарант, как хорошо за 20 лет укрепил доллар (
13
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575100091_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_14183e436be660c8b775c7517fefe78b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, экономика