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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200731/1575212316.html
Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Рубль днем усилил снижение, доллар торгуется уже по 74 рубля – впервые с середины мая. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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https://ria.ru/20200731/1575183098.html
Молодец гарант, как хорошо за 20 лет укрепил доллар (
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7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575100091_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_14183e436be660c8b775c7517fefe78b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая

12:46 31.07.2020
1558
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рубль днем усилил снижение, доллар торгуется уже по 74 рубля – впервые с середины мая.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.15 мск рос на 86 копеек, до 74,03 рубля, курс евро расчетами "завтра" - на 99 копеек, до 87,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в пятницу доллар поднимался до 74,04 рубля – максимума с 14 мая, евро – до 87,67 рубля – максимума с марта.
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"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
2400610
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
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