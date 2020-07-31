https://ria.ru/20200731/1575212170.html
Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" поступит в продажу 27 августа, сообщили в издательстве “Эксмо". РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:21
2020-07-31T17:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, литрес, эксмо, виктор пелевин
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" поступит в продажу 27 августа, сообщили в издательстве “Эксмо".
Также стало известно, как будет выглядеть его обложка. Детали сюжета пока не разглашаются.
В электронном и аудиоформате роман эксклюзивно будет доступен на сайте и в приложениях ЛитРес.
В последние несколько лет у Виктора Пелевина каждый год выходит по одной книге. Предыдущая — "Искусство легких касаний" — состояла из двух повестей и одного рассказа, она появилась почти год назад, в августе 2019. Последний роман автора "Тайные виды на гору Фудзи" был опубликован в 2018 году.