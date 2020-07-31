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Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина
Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" поступит в продажу 27 августа, сообщили в издательстве “Эксмо". РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:49
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
книги, новости культуры, литрес, эксмо, виктор пелевин

Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина

14:21 31.07.2020 (обновлено: 17:49 31.07.2020)
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© Предоставлено издательством "Эксмо"Виктор Пелевин
Виктор Пелевин
© Предоставлено издательством "Эксмо"
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" поступит в продажу 27 августа, сообщили в издательстве “Эксмо".
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"Обложка романа Виктора Пелевина "Непобедимое солнце"
Обложка романа Виктора Пелевина Непобедимое солнце
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
Обложка романа Виктора Пелевина "Непобедимое солнце"
Также стало известно, как будет выглядеть его обложка. Детали сюжета пока не разглашаются.
В электронном и аудиоформате роман эксклюзивно будет доступен на сайте и в приложениях ЛитРес.
В последние несколько лет у Виктора Пелевина каждый год выходит по одной книге. Предыдущая — "Искусство легких касаний" — состояла из двух повестей и одного рассказа, она появилась почти год назад, в августе 2019. Последний роман автора "Тайные виды на гору Фудзи" был опубликован в 2018 году.
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