Стало известно, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина

В последние несколько лет у Виктора Пелевина каждый год выходит по одной книге. Предыдущая — "Искусство легких касаний" — состояла из двух повестей и одного рассказа, она появилась почти год назад, в августе 2019. Последний роман автора "Тайные виды на гору Фудзи" был опубликован в 2018 году.