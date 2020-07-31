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Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
Группе россиян, задержанных в Белоруссии, предоставлены адвокаты, они находятся под подпиской о неразглашении, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:44
задержание россиян под минском
следственный комитет россии (ск рф)
москва
белоруссия
стамбул
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, следственный комитет россии (ск рф), москва, белоруссия, стамбул, в мире

Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении

12:44 31.07.2020
965
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Группе россиян, задержанных в Белоруссии, предоставлены адвокаты, они находятся под подпиской о неразглашении, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарья Шупенька.
"Россиянам, задержанным в Беларуси, предоставлены адвокаты. У каждого из задержанных по закону есть возможность реализовать свое право на защиту, и такая возможность им была предоставлена. Защитники дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия", - рассказала пресс-секретарь БРКА.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
11:24
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
09:15
Москалькова оценила обвинения в адрес задержанных в Белоруссии россиян
63311719
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Задержание россиян под МинскомСледственный комитет России (СК РФ)МоскваБелоруссияСтамбулВ мире
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