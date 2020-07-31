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Водителя "Газели", устроившего ДТП в Москве, арестовали в больнице
Судья прямо в больнице арестовал водителя "Газели", считающегося следствием виновником ДТП на юго-востоке Москвы, в котором погибла пассажирка автобуса и... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:53
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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москва, происшествия

Водителя "Газели", устроившего ДТП в Москве, арестовали в больнице

12:40 31.07.2020 (обновлено: 12:53 31.07.2020)
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинДТП автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы
ДТП автобуса и Газели на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин
ДТП автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судья прямо в больнице арестовал водителя "Газели", считающегося следствием виновником ДТП на юго-востоке Москвы, в котором погибла пассажирка автобуса и пострадали еще семеро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кузьминского суда Москвы.
"Кузьминским районным судом Москвы в помещении ГКБ им. В.П. Демихова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бричага Виталия на срок два месяца, до 29 сентября 2020 года", - сказала пресс-секретарь.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
27 июля, 15:38
Крупные ДТП в России в 2020 году
По версии следствия, утром 29 июля Бричаг, управляя грузовым фургоном и находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по Рязанскому проспекту, на перекрестке с Ташкентской улицей проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус.
В суде добавили, что против Бричага возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека), водителю предъявлено обвинение.
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