Водителя "Газели", устроившего ДТП в Москве, арестовали в больнице

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судья прямо в больнице арестовал водителя "Газели", считающегося следствием виновником ДТП на юго-востоке Судья прямо в больнице арестовал водителя "Газели", считающегося следствием виновником ДТП на юго-востоке Москвы , в котором погибла пассажирка автобуса и пострадали еще семеро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кузьминского суда Москвы.

"Кузьминским районным судом Москвы в помещении ГКБ им. В.П. Демихова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бричага Виталия на срок два месяца, до 29 сентября 2020 года", - сказала пресс-секретарь.

По версии следствия, утром 29 июля Бричаг, управляя грузовым фургоном и находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по Рязанскому проспекту, на перекрестке с Ташкентской улицей проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус.

В суде добавили, что против Бричага возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека), водителю предъявлено обвинение.