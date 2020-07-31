Профсоюзы поддержали прямые выплаты по больничным

"ФНПР считает данный способ выплат прогрессивным, тем более в условиях нестабильного рынка труда и банкротства предприятий. Если действовать по "зачетному" принципу, неизвестно как скоро человек получит выплаты по больничному листу и материнские пособия – эти выплаты по жизни не могут ждать", - говорится в заявлении Кришталя, размещенном на сайте организации.