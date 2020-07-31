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Профсоюзы поддержали прямые выплаты по больничным
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает прямые выплаты из Фонда социального страхования (ФСС) по больничным листам, заявил зампредседателя... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:30
2020-07-31T12:30
россия
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федерация независимых профсоюзов россии, общество