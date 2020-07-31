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Профсоюзы поддержали прямые выплаты по больничным
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает прямые выплаты из Фонда социального страхования (ФСС) по больничным листам, заявил зампредседателя... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:30
россия
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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россия, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Профсоюзы поддержали прямые выплаты по больничным

12:30 31.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБольничные листы
Больничные листы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Больничные листы. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает прямые выплаты из Фонда социального страхования (ФСС) по больничным листам, заявил зампредседателя организации Давид Кришталь.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ предлагает распространить механизм "прямых выплат" для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года.

"ФНПР считает данный способ выплат прогрессивным, тем более в условиях нестабильного рынка труда и банкротства предприятий. Если действовать по "зачетному" принципу, неизвестно как скоро человек получит выплаты по больничному листу и материнские пособия – эти выплаты по жизни не могут ждать", - говорится в заявлении Кришталя, размещенном на сайте организации.

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РоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
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