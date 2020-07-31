ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВВП стран ВВП стран Евросоюза во втором квартале упал на 14,4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе статистического агентства " Евростат ".

В квартальном исчислении показатель сократился на 11,9%. В первые три месяца года падение составило 3,6%. Таким образом, европейская экономика вошла в рецессию.

В еврозону входит 19 стран. По первой оценке, во втором квартале их ВВП снизился на 12,1% и на 15% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение на 11,2% и 13,9% соответственно.

Падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики в 1995 году.

Ранее главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера выразил мнение, что в третьем квартале в еврозоне ожидается значительный экономический рост.

При этом он отметил, что восстановление в летние месяцы будет более слабым.

Еврокомиссия в июльском докладе спрогнозировала, что реальный ВВП еврозоны в текущем году рухнет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19.