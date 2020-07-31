Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575210922.html
ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента
ВВП стран Евросоюза во втором квартале упал на 14,4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе статистического агентства "Евростат". РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:34
евростат
еврокомиссия
евросоюз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/53/1562315342_0:123:3206:1926_1400x0_80_0_0_8d5c7d0d694c4fd4b7187bff6eb22bcf.jpg
https://ria.ru/20200721/1574625367.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574630799.html
Только в РФ из-за Ковида ВВП вырос в разы, да??
31
видимо))) Нам даже до рухнувшего ВВП Евросоюза как до луны
21
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/53/1562315342_0:123:3206:1926_1400x0_80_0_0_8d5c7d0d694c4fd4b7187bff6eb22bcf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/53/1562315342_238:0:2969:2048_1400x0_80_0_0_566d473e757ee94d2b0f0ce3565057b4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/53/1562315342_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_f687fddcd91fe392cb5a0813ce6b4a9f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евростат, еврокомиссия, евросоюз, экономика

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

12:27 31.07.2020 (обновлено: 14:34 31.07.2020)
2591
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВВП стран Евросоюза во втором квартале упал на 14,4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе статистического агентства "Евростат".
В квартальном исчислении показатель сократился на 11,9%. В первые три месяца года падение составило 3,6%. Таким образом, европейская экономика вошла в рецессию.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
21 июля, 07:57
Лидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
В еврозону входит 19 стран. По первой оценке, во втором квартале их ВВП снизился на 12,1% и на 15% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение на 11,2% и 13,9% соответственно.
Падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики в 1995 году.
Ранее главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера выразил мнение, что в третьем квартале в еврозоне ожидается значительный экономический рост.
При этом он отметил, что восстановление в летние месяцы будет более слабым.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
21 июля, 10:19Сказано в эфире
Устроит всех? Эксперт оценил согласованный план ЕС по поддержке экономикиЛидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики, на эти цели решено выделить 750 млрд долларов. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал решение.
Еврокомиссия в июльском докладе спрогнозировала, что реальный ВВП еврозоны в текущем году рухнет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика всего Евросоюза, по мнению ЕК, упадет на 8,3%. По оценкам экономических институтов IFO и KOF, ограничения из-за коронавируса привели к значительному падению ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года, на 3,6%, которое ускорилось во втором квартале до 12,3%. Однако уже в начавшемся третьем квартале эксперты ждут экономического восстановления: ВВП региона, по их оценке, вырастет на 8,3% и на 2,8% — в четвертом.
66177718
Обсудить 9
ЕвростатЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
Популярные комментарии
Только в РФ из-за Ковида ВВП вырос в разы, да??
31 июля, 12:31
Stas Dremov
9200020
видимо))) Нам даже до рухнувшего ВВП Евросоюза как до луны
31 июля, 12:37
Павлуша Шапкин
9010011
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Военно-морская база Норфолк
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия
Врач и пациенты
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
Доллары
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Денежные купюры
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Дмитрий Артюхов
Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
Беззаконие и беспорядок. Трамп не может угомонить бунтующий Портленд
Лондон
Британия назвала Россию значительной угрозой
Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в калифорнийском городе Йорба-Линда. 23 июля 2020 года
Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит
Женщина в защитной маске идет по улице в Джакарте, Индонезия
Лучшие фото недели: гонки в небе, провал аниматора и "плачущий" водопад
Сотрудник полиции
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
Рэпер Энди Картрайт
Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Курс евро превысил 87 рублей
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния