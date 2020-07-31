ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

В квартальном исчислении показатель сократился на 11,9%. В первые три месяца года падение составило 3,6%. Таким образом, европейская экономика вошла в рецессию.
В еврозону входит 19 стран. По первой оценке, во втором квартале их ВВП снизился на 12,1% и на 15% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение на 11,2% и 13,9% соответственно.
Падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики в 1995 году.
Ранее главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера выразил мнение, что в третьем квартале в еврозоне ожидается значительный экономический рост.
При этом он отметил, что восстановление в летние месяцы будет более слабым.
21 июля, 10:19Сказано в эфиреУстроит всех? Эксперт оценил согласованный план ЕС по поддержке экономикиЛидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики, на эти цели решено выделить 750 млрд долларов. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал решение.
Еврокомиссия в июльском докладе спрогнозировала, что реальный ВВП еврозоны в текущем году рухнет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика всего Евросоюза, по мнению ЕК, упадет на 8,3%. По оценкам экономических институтов IFO и KOF, ограничения из-за коронавируса привели к значительному падению ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года, на 3,6%, которое ускорилось во втором квартале до 12,3%. Однако уже в начавшемся третьем квартале эксперты ждут экономического восстановления: ВВП региона, по их оценке, вырастет на 8,3% и на 2,8% — в четвертом.