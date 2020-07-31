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Российских мусульман призвали строить общество без расизма и ксенофобии
Ислам предполагает равенство людей вне зависимости от вероисповедания, расы и цвета кожи, на основе этого нужно строить общество, заявил в пятницу первый... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:26
2020-07-31T12:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ислам предполагает равенство людей вне зависимости от вероисповедания, расы и цвета кожи, на основе этого нужно строить общество, заявил в пятницу первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
Мухетдинов утром в пятницу возглавил богослужение в Соборной мечети Москвы по случаю праздника Курбан-байрам, текст его проповеди размещен на сайте СМР.
"Нет сомнения в том, что каждое общество и каждый отдельно взятый человек должны преодолеть расизм и ксенофобию, прежде всего, в себе, в своем сознании. Мы должны найти в себе силы строить наше общество так, чтобы в нем не ущемлялись права и не умалялось достоинство людей ни по индивидуальным, ни по социальным, ни по религиозным признакам", - сказал Мухетдинов.
Он подчеркнул, что идеи религиозного и расового превосходства противоречат исламу.
"Идеи национального, социального, культурного или любого другого превосходства – действительно являются позором человечества. Эти производные гордыни и эгоизма, со времен Адама и Евы (мир им) несут роду человеческому несправедливость и кровопролитие, страдания и неравенство. Расизм – это результат забвения, что весь род человеческий происходит от одного корня. Сама вера в Бога – как в высшего и всеобъемлющего Абсолюта и Властелина Вселенной, делает идею справедливости и равенства безальтернативной. Все мироздание построено на принципе равновесия и равной любви Создателя ко всем Своим творениям", - подытожил Мухетдинов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - главный праздник у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают жертвоприношение, забой жертвенного животного.