Российских мусульман призвали строить общество без расизма и ксенофобии

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ислам предполагает равенство людей вне зависимости от вероисповедания, расы и цвета кожи, на основе этого нужно строить общество, заявил в пятницу первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Мухетдинов утром в пятницу возглавил богослужение в Соборной мечети Москвы по случаю праздника Курбан-байрам, текст его проповеди размещен на сайте СМР.

"Нет сомнения в том, что каждое общество и каждый отдельно взятый человек должны преодолеть расизм и ксенофобию, прежде всего, в себе, в своем сознании. Мы должны найти в себе силы строить наше общество так, чтобы в нем не ущемлялись права и не умалялось достоинство людей ни по индивидуальным, ни по социальным, ни по религиозным признакам", - сказал Мухетдинов.

Он подчеркнул, что идеи религиозного и расового превосходства противоречат исламу.

"Идеи национального, социального, культурного или любого другого превосходства – действительно являются позором человечества. Эти производные гордыни и эгоизма, со времен Адама и Евы (мир им) несут роду человеческому несправедливость и кровопролитие, страдания и неравенство. Расизм – это результат забвения, что весь род человеческий происходит от одного корня. Сама вера в Бога – как в высшего и всеобъемлющего Абсолюта и Властелина Вселенной, делает идею справедливости и равенства безальтернативной. Все мироздание построено на принципе равновесия и равной любви Создателя ко всем Своим творениям", - подытожил Мухетдинов.