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Эксперт оценил идею о списании денег со "спящих счетов"
Предложение по наделению российских банков правом списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих счетов" направлено исключительно на борьбу с... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:19
россия
экономика
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россия, экономика

Эксперт оценил идею о списании денег со "спящих счетов"

12:24 31.07.2020 (обновлено: 18:19 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Предложение по наделению российских банков правом списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих счетов" направлено исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами, порядочных граждан оно не затронет, такое мнение РИА Новости высказал директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.
Банки в России обязаны не реже одного раза в год обновлять сведения о владельцах счетов. В настоящее время, если сведения по клиенту не актуализированы, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Любые иные операции по счету де-юре возможны только после обновления сведений или соответствующего решения клиента. Таким образом, если клиент не проводит операции по своему счету, то банки не вправе списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента.
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В связи с этим банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих счетов", данные о владельцах которых им не удалось обновить в период более года. Такое предложение подготовлено Абсолют-банком в рамках "регуляторной гильотины" Банка России.

"Данная мера направлена отнюдь не на "выжимание соков" банками, а исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами. На операциях добросовестных клиентов новый механизм в случае его принятия никак не скажется", — уверен Уклеин.

Он пояснил, что договоры банковского обслуживания обязывают клиента периодически проходить процедуру актуализации своих персональных данных. При этом финансовые санкции за нарушения этих условий со стороны клиента ввести не так-то просто, поскольку есть юридические нюансы, добавил эксперт.
"Теоретически без этого клиенты банка могут совершать мошеннические действия, например, с недействительными паспортами или украденными сим-картами, а также использовать "спящие счета" для проведения сомнительных операций, поэтому инициатива направлена на устранение соответствующего пробела", - считает Уклеин.
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