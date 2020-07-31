В умме на Курбан-байрам помолись о здравии болеющих COVID-19

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов помолился о здравии всех болеющих коронавирусом.

Мухетдинов утром в пятницу возглавил богослужение в Соборной мечети Москвы по случаю праздника Курбан-байрам, текст его проповеди размещен на сайте СМР.

"О Всемилостивый! Даруй свою помощь тем из нас, кто сегодня испытывает лишения, нужду, страдает от недугов. Облегчи им участь и даруй искупление их грехов за каждую толику страданий, приведи их к благополучию и благоденствию! Даруй исцеления тем из нас, кто болен, в том числе и коронавирусной пневмонией!" - сказал Мухетдинов.

Он назвал Курбан-байрам праздником победы над смертью.

"На примере Ибрахима Всевышний показал людям искреннюю преданность долгу, на примере его сына – жертвенность ради великой миссии, на примере матери – бесконечное терпение. И на примере всех них – предельное доверие, которое неотделимо от заботы, лежащей в основании веры. В этом и состоит смысл истории Ибрахима и его семейства – в явлении миру идеи милосердия, жертвенности и терпения, во имя любви в поклонении Богу. Это праздник победы жизни над смертью!", - сказал представитель ДУМ РФ.