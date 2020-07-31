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В умме на Курбан-байрам помолись о здравии болеющих COVID-19
Первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов помолился о здравии всех болеющих коронавирусом. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:25
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В умме на Курбан-байрам помолись о здравии болеющих COVID-19

12:23 31.07.2020 (обновлено: 12:25 31.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов помолился о здравии всех болеющих коронавирусом.
Мухетдинов утром в пятницу возглавил богослужение в Соборной мечети Москвы по случаю праздника Курбан-байрам, текст его проповеди размещен на сайте СМР.
"О Всемилостивый! Даруй свою помощь тем из нас, кто сегодня испытывает лишения, нужду, страдает от недугов. Облегчи им участь и даруй искупление их грехов за каждую толику страданий, приведи их к благополучию и благоденствию! Даруй исцеления тем из нас, кто болен, в том числе и коронавирусной пневмонией!" - сказал Мухетдинов.
Он назвал Курбан-байрам праздником победы над смертью.
"На примере Ибрахима Всевышний показал людям искреннюю преданность долгу, на примере его сына – жертвенность ради великой миссии, на примере матери – бесконечное терпение. И на примере всех них – предельное доверие, которое неотделимо от заботы, лежащей в основании веры. В этом и состоит смысл истории Ибрахима и его семейства – в явлении миру идеи милосердия, жертвенности и терпения, во имя любви в поклонении Богу. Это праздник победы жизни над смертью!", - сказал представитель ДУМ РФ.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - главный праздник у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают жертвоприношение, забой жертвенного животного, в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам).
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
09:32Религия и мировоззрение
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
210001
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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