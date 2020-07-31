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https://ria.ru/20200731/1575210573.html
Названы слова, которые чаще других встречаются в книгах о Гарри Поттере
Каждая следующая книга о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг оказалась мрачнее и печальнее предыдущей, если судить по количеству слов с... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:49
культура
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новости культуры
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)

Названы слова, которые чаще других встречаются в книгах о Гарри Поттере

12:52 31.07.2020 (обновлено: 17:49 31.07.2020)
790
© Heyday Films (2011)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
© Heyday Films (2011)
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Каждая следующая книга о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг оказалась мрачнее и печальнее предыдущей, если судить по количеству слов с негативной окраской, таких как "смерть", "убивать" и "злой". Так, последняя часть серии содержит более чем в четыре раза больше подобных слов, чем первая, свидетельствует статистика книжного сервиса MyBook.

"Выяснилось, что в первой части саги количество слов "смерть", "убивать" и "злой" – 142, во второй – 109, в третьей – 239, в четвертой – 281, в пятой – 409, в шестой – 431, в седьмой – 608. Таким образом, можно сделать вывод, что каждая следующая книга о мальчике-волшебнике мрачнее и печальнее предыдущей", – говорится в аналитическом отчете сервиса.

В MyBook определили слова, которые наиболее часто употребляются в серии книг. Например, имя Гарри Поттера упомянуто в саге почти 20 тысяч раз. Неоднократно встречаются существительные и прилагательные, связанные с волшебством: "палочка" (1907 раз), "волшебный" (794 раза), "магия" (454 раза), "заклятие" (368 раз), "мантия" (365 раз).
Самой популярной цитатой из серии книг стала фраза профессора Дамблдора из романа "Гарри Поттер и Тайная комната" - "Не наши способности, но наш выбор отражает нашу истинную сущность". Нередко повторяется реплика Дамблдора "Шрамы бывают полезны. У меня, например, шрам над левым коленом – в точности схема лондонской подземки…", а также фраза Рона "Даже в мечтах не стоит наглеть", говорится в отчете.
Британская писательница Джоан Роулинг 31 июля отмечает 55-летие, день рождения героя саги Гарри Поттера тоже отмечается в этот день. В 2020-м году ему исполнилось 40 лет.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
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