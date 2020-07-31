Названы слова, которые чаще других встречаются в книгах о Гарри Поттере

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Каждая следующая книга о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг оказалась мрачнее и печальнее предыдущей, если судить по количеству слов с негативной окраской, таких как "смерть", "убивать" и "злой". Так, последняя часть серии содержит более чем в четыре раза больше подобных слов, чем первая, свидетельствует статистика книжного сервиса MyBook.

"Выяснилось, что в первой части саги количество слов "смерть", "убивать" и "злой" – 142, во второй – 109, в третьей – 239, в четвертой – 281, в пятой – 409, в шестой – 431, в седьмой – 608. Таким образом, можно сделать вывод, что каждая следующая книга о мальчике-волшебнике мрачнее и печальнее предыдущей", – говорится в аналитическом отчете сервиса.

В MyBook определили слова, которые наиболее часто употребляются в серии книг. Например, имя Гарри Поттера упомянуто в саге почти 20 тысяч раз. Неоднократно встречаются существительные и прилагательные, связанные с волшебством: "палочка" (1907 раз), "волшебный" (794 раза), "магия" (454 раза), "заклятие" (368 раз), "мантия" (365 раз).

Самой популярной цитатой из серии книг стала фраза профессора Дамблдора из романа "Гарри Поттер и Тайная комната" - "Не наши способности, но наш выбор отражает нашу истинную сущность". Нередко повторяется реплика Дамблдора "Шрамы бывают полезны. У меня, например, шрам над левым коленом – в точности схема лондонской подземки…", а также фраза Рона "Даже в мечтах не стоит наглеть", говорится в отчете.