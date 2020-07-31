В Германии призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

"Я, несмотря на все, уверен в том, что проект будет завершен - Россия всегда находила пути, как справиться с трудностями. Вопрос состоит в том, насколько широка будет поддержка правительства ФРГ и ЕС. Тут я вижу проблемы. Правительство и канцлер вновь подчеркнули, что они не хотят принимать встречные меры, что они хотят остановиться на переговорах. Я считаю, что это капитуляция суверенитета, необходимо немедленно начать угрожать встречными мерами, к примеру, отказом от покупки американского СПГ, введением таможенных пошлин и различными санкциями. Можно подумать о том, чтобы принять санкции против инициаторов (санкций США)", - сказал Котре.