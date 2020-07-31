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В Германии призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Попытка Берлина договориться с США по "Северному потоку — 2" дипломатическим путем без введения встречных санкций ведет к капитуляции суверенитета Германии и... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:18
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ульрике деммер
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кристофер бургер, ульрике деммер, райнер зеле, северный поток — 2, мид германии, германия, сша, в мире

В Германии призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"

12:18 31.07.2020
1485
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Попытка Берлина договориться с США по "Северному потоку — 2" дипломатическим путем без введения встречных санкций ведет к капитуляции суверенитета Германии и Европы, заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.
"Я, несмотря на все, уверен в том, что проект будет завершен - Россия всегда находила пути, как справиться с трудностями. Вопрос состоит в том, насколько широка будет поддержка правительства ФРГ и ЕС. Тут я вижу проблемы. Правительство и канцлер вновь подчеркнули, что они не хотят принимать встречные меры, что они хотят остановиться на переговорах. Я считаю, что это капитуляция суверенитета, необходимо немедленно начать угрожать встречными мерами, к примеру, отказом от покупки американского СПГ, введением таможенных пошлин и различными санкциями. Можно подумать о том, чтобы принять санкции против инициаторов (санкций США)", - сказал Котре.
Ряд экспертов и политиков Германии ранее заявили РИА Новости, что санкции против "Северного потока — 2" являются нарушением европейского суверенитета и международного права, так как строительство газопровода ведется в полном соответствии со всеми юридическими процедурами ЕС. О необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, рассматривают ли в Берлине прямые предупреждения со стороны Вашингтона в адрес немецких и европейских участников проекта "Северный поток — 2" как давление и вмешательство во внутренние дела, что в кабмине не дают "оценки отдельным переговорам", позиция по экстерриториальным санкциям со стороны правительства остается неизменно отрицательной. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер ранее заявил журналистам, что используются "все имеющиеся дипломатические каналы для обсуждения данной темы с американской стороной".
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По словам Котре, ситуация вокруг "Северного потока — 2" "несет элементы экономической войны, и реакция должна быть жесткой, потому что американцы реагируют только на жесткость". Политика дипломатических переговоров, на которую ставит официальный Берлин, ведет к провалу, она "никогда не была успешной" в отношении США, считает парламентарий.
"Канцлер же поддержала Украину, как этого хотели США, пошла навстречу американцам. Но это не помогло. Они продолжают выдвигать условия. Я не вижу ни одного успеха федерального правительства, достигнутого посредством переговоров, дипломатии. Так это не сработает. Даже бывший канцлер (Герхард) Шредер подтвердил: это не сработает. Без встречных санкций не обойтись, именно с этим сейчас должно выступить правительство и реализовать в случае необходимости", - сказал депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Кристофер БургерУльрике ДеммерРайнер ЗелеСеверный поток — 2МИД ГерманииГерманияСШАВ мире
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