В Мексике закрыли для туристов пещеру, где жили древнейшие жители Америки

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Мексики запретили туристам посещать пещеру Чикиуите, в которой обнаружены следы обитания древнейших жителей Северной Америки, сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH).

Неделю назад в журнале Nature появилось исследование, сообщающее о большом количестве каменных орудий, найденных в этом месте. Согласно данным ученых, населявшие его люди могли жить 30 тысяч лет назад, что удлиняет ранее предполагаемый срок заселения Северной Америки как минимум на 15 тысяч лет.

Отмечается, что министерство культуры Мексики объявило пещеру Чикиуите в штате Сакатекас в центральной части страны объектом изучения и консервации в рамках археологического проекта "Охотники плейстоцена на северном нагорье. Культурное и экологического разнообразие мексиканской эпохи плейстоцена и голоцена".

"Мексиканские и иностранные ученые ищут следы ДНК древних людей в отложениях пещеры, поэтому присутствие посторонних может загрязнить археологический контекст многих тысяч лет", — говорится в заявлении.