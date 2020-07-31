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В Мексике закрыли для туристов пещеру, где жили древнейшие жители Америки
Власти Мексики запретили туристам посещать пещеру Чикиуите, в которой обнаружены следы обитания древнейших жителей Северной Америки, сообщает Национальный... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:44
туризм
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туризм, сакатекас, новости - туризм, мексика, северная америка

В Мексике закрыли для туристов пещеру, где жили древнейшие жители Америки

14:44 31.07.2020
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© Depositphotos / SubbotinaСеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
Сеноте Ик-киль в муниципалитете Тинум, Мексика
© Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Мексики запретили туристам посещать пещеру Чикиуите, в которой обнаружены следы обитания древнейших жителей Северной Америки, сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH).
Неделю назад в журнале Nature появилось исследование, сообщающее о большом количестве каменных орудий, найденных в этом месте. Согласно данным ученых, населявшие его люди могли жить 30 тысяч лет назад, что удлиняет ранее предполагаемый срок заселения Северной Америки как минимум на 15 тысяч лет.
Отмечается, что министерство культуры Мексики объявило пещеру Чикиуите в штате Сакатекас в центральной части страны объектом изучения и консервации в рамках археологического проекта "Охотники плейстоцена на северном нагорье. Культурное и экологического разнообразие мексиканской эпохи плейстоцена и голоцена".
"Мексиканские и иностранные ученые ищут следы ДНК древних людей в отложениях пещеры, поэтому присутствие посторонних может загрязнить археологический контекст многих тысяч лет", — говорится в заявлении.
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