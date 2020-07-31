YouTube в помощь: как арт-директор в пандемию креатив в онлайн вывел

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Арт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор занимается созданием новых брендов и их продвижением уже почти 30 лет. Под его руководством рождаются притягивающий визуал и фирменный стиль начинающих компаний. Но в пандемию Арт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор занимается созданием новых брендов и их продвижением уже почти 30 лет. Под его руководством рождаются притягивающий визуал и фирменный стиль начинающих компаний. Но в пандемию коронавируса Андрею пришлось увидеть, как его клиенты из самых разных сфер буквально теряют почву под ногами.

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" наш герой рассказал, как во время самоизоляции сбежал из дома на работу и неожиданно стал вдохновителем видео-блогеров.

Ни дня на месте

Агентство Андрея избрало широкий подход: веб-дизайн, фото и видео, создание имиджа, реклама - все это оно берет на свои плечи, чтобы, как говорится, привести новорожденную компанию к победе.

Когда началась самоизоляция, Андрею и его коллегам, как и многим людям творческих профессий, пришлось закрыть двери агентства. Они попробовали наладить работу из дома, но совсем скоро стало понятно, что домашний режим придется нарушить - ради съемок товаров в студии.

"Там мы проводили фото- и видео-сессии со всеми мерами предосторожности, наверное, 2-3 раза в неделю. Клиентам нужна была еще более внятная и четкая поддержка. А еще работали как психологи - утешали в этой непонятной ситуации", - делится Андрей.

Хотя работа продолжалась, расходы все-таки пришлось сократить - временно отказаться от помощи сотрудников на аутсорсинге и взвалить все на себя. Доходы, конечно, уменьшились, признается предприниматель.

Обычно, после того, как клиенты обращаются в агентство, Андрей и его команда какое-то время следят за стартом нового бизнеса, а потом предлагают ходы, как увеличить обороты. Во время пандемии им пришлось искать более яркие и агрессивные сценарии.

"Мы много работаем с fashion-индустрией. В марте у всех закрылись магазины, пошла нагрузка на онлайн, продвижение на маркетплейсах. Нужно было придумывать методики, чтобы продажи поддерживать", - вспоминает Андрей.

Купить по видео

Ответ на вопрос, как подстегнуть переток покупателей из офлайна в онлайн, оказался простым - видео. Когда ты не можешь примерить или даже потрогать вещь, то хочешь хотя бы посмотреть на нее со всех сторон.

"Мы стали снимать видео-обзоры, где продавец подробно рассказывает об изделии. Например, если речь идет о сумках, то на видео он очень подробно рассказывает об особенностях этих сумок. Вот эти видео мы стали продвигать на YouTube", - говорит Андрей.

Можно сказать, он и его коллеги стали фешн-блогерами. И этот формат оказался, как признался сам герой, невероятно эффективным: уже на третий месяц коронакризиса доходы от роликов в несколько раз обогнали расходы на их производство.

Аудитория на YouTube специфическая, признается Андрей, но ролики помогли людям лучше познакомиться с товаром - пользователи начинали активно обсуждать видео в комментариях. Также большая нагрузка пришлась на SMM-продвижение в других соцсетях, например, в Instagram. Там коллеги Андрея тоже продвигают видео-разъяснялки.

"Видео-маркетинг, как оказалось, сегодня очень хорошо работает. И мой прогноз - что он будет еще лучше работать. Точно так же, как у рестораторов "выстрелили" доставки", - говорит он.

Андрей надеется, что вторая волна коронавируса не придет, но на всякий случай готовит своих клиентов к ней и ориентирует их на возможную работу в условиях самоизоляции.

Даже сейчас люди стараются соблюдать дистанцию, многие избегают походов в магазины, перемещения на общественном транспорте, а значит - нужно продолжать работать над инструментами, которые продвигают удаленные продажи, резюмирует герой.