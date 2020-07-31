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YouTube в помощь: как арт-директор в пандемию креатив в онлайн вывел
Арт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор занимается созданием новых брендов и их продвижением уже почти 30 лет. Под его руководством рождаются... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:45
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, youtube, технологии, экономика

YouTube в помощь: как арт-директор в пандемию креатив в онлайн вывел

12:09 31.07.2020 (обновлено: 12:45 31.07.2020)
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© Фото : из личного архива Андрея СтораАрт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор
Арт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор
© Фото : из личного архива Андрея Стора
Арт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Арт-директор креативного агентства и фотограф Андрей Стор занимается созданием новых брендов и их продвижением уже почти 30 лет. Под его руководством рождаются притягивающий визуал и фирменный стиль начинающих компаний. Но в пандемию коронавируса Андрею пришлось увидеть, как его клиенты из самых разных сфер буквально теряют почву под ногами.
В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" наш герой рассказал, как во время самоизоляции сбежал из дома на работу и неожиданно стал вдохновителем видео-блогеров.
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Ни дня на месте

Агентство Андрея избрало широкий подход: веб-дизайн, фото и видео, создание имиджа, реклама - все это оно берет на свои плечи, чтобы, как говорится, привести новорожденную компанию к победе.
Когда началась самоизоляция, Андрею и его коллегам, как и многим людям творческих профессий, пришлось закрыть двери агентства. Они попробовали наладить работу из дома, но совсем скоро стало понятно, что домашний режим придется нарушить - ради съемок товаров в студии.
"Там мы проводили фото- и видео-сессии со всеми мерами предосторожности, наверное, 2-3 раза в неделю. Клиентам нужна была еще более внятная и четкая поддержка. А еще работали как психологи - утешали в этой непонятной ситуации", - делится Андрей.
Хотя работа продолжалась, расходы все-таки пришлось сократить - временно отказаться от помощи сотрудников на аутсорсинге и взвалить все на себя. Доходы, конечно, уменьшились, признается предприниматель.
Обычно, после того, как клиенты обращаются в агентство, Андрей и его команда какое-то время следят за стартом нового бизнеса, а потом предлагают ходы, как увеличить обороты. Во время пандемии им пришлось искать более яркие и агрессивные сценарии.
"Мы много работаем с fashion-индустрией. В марте у всех закрылись магазины, пошла нагрузка на онлайн, продвижение на маркетплейсах. Нужно было придумывать методики, чтобы продажи поддерживать", - вспоминает Андрей.
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Купить по видео

Ответ на вопрос, как подстегнуть переток покупателей из офлайна в онлайн, оказался простым - видео. Когда ты не можешь примерить или даже потрогать вещь, то хочешь хотя бы посмотреть на нее со всех сторон.
"Мы стали снимать видео-обзоры, где продавец подробно рассказывает об изделии. Например, если речь идет о сумках, то на видео он очень подробно рассказывает об особенностях этих сумок. Вот эти видео мы стали продвигать на YouTube", - говорит Андрей.
Можно сказать, он и его коллеги стали фешн-блогерами. И этот формат оказался, как признался сам герой, невероятно эффективным: уже на третий месяц коронакризиса доходы от роликов в несколько раз обогнали расходы на их производство.
Аудитория на YouTube специфическая, признается Андрей, но ролики помогли людям лучше познакомиться с товаром - пользователи начинали активно обсуждать видео в комментариях. Также большая нагрузка пришлась на SMM-продвижение в других соцсетях, например, в Instagram. Там коллеги Андрея тоже продвигают видео-разъяснялки.
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"Видео-маркетинг, как оказалось, сегодня очень хорошо работает. И мой прогноз - что он будет еще лучше работать. Точно так же, как у рестораторов "выстрелили" доставки", - говорит он.
Андрей надеется, что вторая волна коронавируса не придет, но на всякий случай готовит своих клиентов к ней и ориентирует их на возможную работу в условиях самоизоляции.
Даже сейчас люди стараются соблюдать дистанцию, многие избегают походов в магазины, перемещения на общественном транспорте, а значит - нужно продолжать работать над инструментами, которые продвигают удаленные продажи, резюмирует герой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыYouTubeТехнологииЭкономика
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