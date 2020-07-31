Россияне осознали настоящее единство на фоне пандемии, заявила Захарова

"Это время дало нам возможность почувствовать, что такое настоящее единство. Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. И власть исполнительную и законодательную, и гражданское общество в лучших его проявлениях, и людей, которые, возможно, не соотносили себя ни с властью, ни с гражданским обществом. Так получилось, что хорошие дела позволили нам всем объединиться", - сказала Захарова в своём вступительном слове в преддверии начала церемонии награждения.