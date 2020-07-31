Россияне осознали настоящее единство на фоне пандемии, заявила Захарова

МОСКВА 31 июл - РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции позволила различным представителям российского общества осознать, что такое настоящее единство, объединив в порыве добрых дел многих россиян, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу утром дипломат прибыла в подмосковный городской округ Солнечногорск. Здесь, в усадьбе Середниково, где прошло детство великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова, состоялась церемония награждения волонтеров, оказывавших помощь в период пандемии. Самому младшему - 12 лет, самому старшему - около 50.
"Это время дало нам возможность почувствовать, что такое настоящее единство. Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. И власть исполнительную и законодательную, и гражданское общество в лучших его проявлениях, и людей, которые, возможно, не соотносили себя ни с властью, ни с гражданским обществом. Так получилось, что хорошие дела позволили нам всем объединиться", - сказала Захарова в своём вступительном слове в преддверии начала церемонии награждения.
В ней также принял участие глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.
Как отметила российский дипломат, к текущему периоду - периоду глобальной борьбы с пандемией - можно относиться по-разному.
"Кто-то называет это проклятым 2020 годом, кто-то говорит, что он високосный, и всегда так бывало раньше... Я называю это время "временем помогать". Я вдруг это очень четко поняла, где-то в марте-апреле", - рассказала Захарова.
Позже в беседе с журналистами она призналась, что, по ее мнению, человечество переживает время, "которое нас всех проверило и продолжает проверять".
"Кто-то использовал это время в своих очень узкокорыстных, конъюнктурных целях, а кто-то проявил щедрость - душевную, материальную и финансовую. Не считался ни со временем, ни с личными средствами, ни с обстоятельствами. Просто шёл вперёд, помогал, делал. Я думаю, это была проверка для очень многих", - резюмировала Захарова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.