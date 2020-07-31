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В Мурманской области продлили ограничения из-за коронавируса
Мурманские власти продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса до 1 сентября, сообщает мурманский оперативный штаб по контролю РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:03
2020-07-31T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей чибис
здоровье - общество
мурманская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, здоровье - общество, мурманская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Мурманские власти продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса до 1 сентября, сообщает мурманский оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Мурманской области
повышенная готовность из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется до 1 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявил губернатор Андрей Чибис
", - говорится в сообщении.
Глава Мурманской области отметил, что прогноз о снижении заболеваемости подтвердился. Если этот тренд сохранится, то, по словам Чибиса, в середине августа возможно будет смягчение введённых ограничений. В частности, с середины августа смогут открыться общепит, торговые центры и детские сады. Это же касается плановой медицинской помощи.
При этом губернатор обратил внимание, что риски сохраняются, призывал всех соблюдать меры предосторожности, носить маски и дезинфицировать руки.
По состоянию на 31 июля в Мурманской области выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекцией составляет 10 232.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф