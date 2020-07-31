В Мурманской области продлили ограничения из-за коронавируса

Глава Мурманской области отметил, что прогноз о снижении заболеваемости подтвердился. Если этот тренд сохранится, то, по словам Чибиса, в середине августа возможно будет смягчение введённых ограничений. В частности, с середины августа смогут открыться общепит, торговые центры и детские сады. Это же касается плановой медицинской помощи.