https://ria.ru/20200731/1575208782.html
Свыше трех тысяч разрешений на такси продлили в Подмосковье
Порядка 3,2 тысячи разрешений на работу такси продлило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках поддержки предпринимателей... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:02
2020-07-31T12:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)