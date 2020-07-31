Свыше трех тысяч разрешений на такси продлили в Подмосковье

"Поддержку получили свыше 790 таксомоторных предприятий Московской области, среди них более 210 компаний и почти 580 индивидуальных предпринимателей. Продлили разрешения на автомобили такси, сроки действия которых истекли или истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Более 23 тысяч разрешений не были продлены из-за аннулирования по решению суда, по заявлению перевозчиков или в связи с выявленными нарушениями.", - говорится в сообщении областного Минтранса.