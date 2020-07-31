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Новости Подмосковья
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Свыше трех тысяч разрешений на такси продлили в Подмосковье
Порядка 3,2 тысячи разрешений на работу такси продлило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках поддержки предпринимателей... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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московская область (подмосковье)

Свыше трех тысяч разрешений на такси продлили в Подмосковье

12:02 31.07.2020
40
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Антон Денисов
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Такси
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Порядка 3,2 тысячи разрешений на работу такси продлило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках поддержки предпринимателей в период пандемии коронавирусной инфекции.
Разрешения были продлены на полгода в дистанционном формате.
"Поддержку получили свыше 790 таксомоторных предприятий Московской области, среди них более 210 компаний и почти 580 индивидуальных предпринимателей. Продлили разрешения на автомобили такси, сроки действия которых истекли или истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Более 23 тысяч разрешений не были продлены из-за аннулирования по решению суда, по заявлению перевозчиков или в связи с выявленными нарушениями.", - говорится в сообщении областного Минтранса.
В настоящий момент в Подмосковье работают около 87 тысяч автомобилей такси.
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