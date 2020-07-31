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ПСБ запустил бесплатный сервис по выставлению счетов для предпринимателей
ПСБ в сотрудничестве с компанией "1С-Старт" запустил бесплатный онлайн-сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для предпринимателей, сообщает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:01
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
новости компаний - экономика

ПСБ запустил бесплатный сервис по выставлению счетов для предпринимателей

12:01 31.07.2020
947
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПСБ в сотрудничестве с компанией "1С-Старт" запустил бесплатный онлайн-сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.
Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный счет с компьютера или телефона. В числе предлагаемых функций  - QR-код с реквизитами для считывания в любом интернет-банке, автозаполнение реквизитов, автоматический расчёт НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, возможность поставить графическую подпись и печать.
"Изначально мы думали, что данный сервис будет полезен узкой группе предпринимателей, которые самостоятельно ведут бухгалтерский учёт. Однако уже на этапе тестирования стало понятно, что сервис востребован и у более крупного бизнеса", - привели в банке комментарий вице-президента - директора департамента продаж массового бизнеса ПСБ Романа Гаврилова.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
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