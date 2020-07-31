ПСБ запустил бесплатный сервис по выставлению счетов для предпринимателей

Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный счет с компьютера или телефона. В числе предлагаемых функций - QR-код с реквизитами для считывания в любом интернет-банке, автозаполнение реквизитов, автоматический расчёт НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, возможность поставить графическую подпись и печать.