https://ria.ru/20200731/1575208638.html
Эксперты рассказали туристам, как обезопасить себя от COVID-19 в поездке
Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:39
2020-07-31T12:43
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
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турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968979_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5bdcc35b40875eb2c157e2c8e181b3cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, турция, танзания
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах", — говорится в сообщении.
Во время всего путешествия, включая транспорт и прохождение таможенного контроля, следует соблюдать социальную дистанцию.
Передвигаться по городу во время путешествия рекомендуется на такси, а не на общественном транспорте.
Крайне важно в поездке соблюдать правила личной гигиены — часто мыть руки с мылом, использовать антисептики, не трогать грязными руками нос, рот и глаза.
При первых симптомах заболевания надо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением, отметили в пресс-службе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.