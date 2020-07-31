Эксперты рассказали туристам, как обезопасить себя от COVID-19 в поездке

Туристы катаются на лодке в Занзибаре

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах", — говорится в сообщении.

Во время всего путешествия, включая транспорт и прохождение таможенного контроля, следует соблюдать социальную дистанцию.

Передвигаться по городу во время путешествия рекомендуется на такси, а не на общественном транспорте.

Крайне важно в поездке соблюдать правила личной гигиены — часто мыть руки с мылом, использовать антисептики, не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

При первых симптомах заболевания надо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением, отметили в пресс-службе.