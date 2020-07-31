Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200731/1575208638.html
Эксперты рассказали туристам, как обезопасить себя от COVID-19 в поездке
Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:43
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
турция
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968979_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5bdcc35b40875eb2c157e2c8e181b3cf.jpg
https://ria.ru/20200731/1575189554.html
https://ria.ru/20200720/1574508166.html
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
великобритания
турция
танзания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968979_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5bdcc35b40875eb2c157e2c8e181b3cf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968979_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_6578a77a1591ea9b92c2ba2052685887.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968979_511:0:2559:2048_1400x0_80_0_0_ed9977d65057969155e2601e85b7c5d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, турция, танзания

Эксперты рассказали туристам, как обезопасить себя от COVID-19 в поездке

12:39 31.07.2020 (обновлено: 12:43 31.07.2020)
529
© Фото : Pixabay / Jade GТуристы катаются на лодке в Занзибаре
Туристы катаются на лодке в Занзибаре
© Фото : Pixabay / Jade G
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах", — говорится в сообщении.
Во время всего путешествия, включая транспорт и прохождение таможенного контроля, следует соблюдать социальную дистанцию.
Передвигаться по городу во время путешествия рекомендуется на такси, а не на общественном транспорте.
Крайне важно в поездке соблюдать правила личной гигиены — часто мыть руки с мылом, использовать антисептики, не трогать грязными руками нос, рот и глаза.
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
08:00Туризм
Тур на пляж. Как отдыхать на переполненных российских курортах
При первых симптомах заболевания надо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением, отметили в пресс-службе.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.
Девушка в национальном парке Найроби в Кении
28 июля, 08:00Туризм
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
210004
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВеликобританияТурцияТанзания
Рекомендуем
ДТП автобуса и Газели на юго-востоке Москвы
Водителя "Газели", устроившего ДТП в Москве, арестовали в больнице
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о митингах в Белоруссии
Больничные листы
Профсоюзы поддержали прямые выплаты по больничным
Девушки отдыхают на общественном пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
Врач и пациенты
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
Автобус
В ряде регионов ограничат оплату проездных наличными
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Российские рубли
Эксперт оценил идею о списании денег со "спящих счетов"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Названы слова, которые чаще других встречаются в книгах о Гарри Поттере
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу
Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
Российских мусульман призвали строить общество без расизма и ксенофобии
Саммит ЕС в Брюсселе
ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния