https://ria.ru/20200731/1575208466.html
Карту "Стрелка" можно будет пополнить только безналично с 3 августа
Баланс транспортной карты "Стрелка", действующей в общественном транспорте Московской области, можно будет пополнить только безналичным способом с 3 августа,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:57
2020-07-31T11:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости.
Баланс транспортной карты "Стрелка", действующей в общественном транспорте Московской области
, можно будет пополнить только безналичным способом с 3 августа, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
По данным ведомства, изменения в способах оплаты карты связаны с поправками к 161-ФЗ "О национальной платежной системе", которые вступают в силу 3 августа.
"С понедельника пополнение "Стрелки" будет доступно только онлайн, например, c помощью банковской карты без комиссии можно пополнить баланс карты через личный кабинет на интернет-сайте www.strelkacard.ru, через мобильное приложение "Стрелка", через сервис "Сбербанк Онлайн" и услугу "Автоплатеж", в устройствах самообслуживания Сбербанка, по номеру 900 Сбербанка", - говорится в сообщении.
Кроме того, пополнить карту "Стрелка" возможно с использованием электронных кошельков и с баланса мобильного телефона. С полным перечнем онлайн-каналов пополнения можно ознакомиться на сайте "Стрелка".