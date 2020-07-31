Карту "Стрелка" можно будет пополнить только безналично с 3 августа

Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Баланс транспортной карты "Стрелка", действующей в общественном транспорте Баланс транспортной карты "Стрелка", действующей в общественном транспорте Московской области , можно будет пополнить только безналичным способом с 3 августа, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

По данным ведомства, изменения в способах оплаты карты связаны с поправками к 161-ФЗ "О национальной платежной системе", которые вступают в силу 3 августа.

"С понедельника пополнение "Стрелки" будет доступно только онлайн, например, c помощью банковской карты без комиссии можно пополнить баланс карты через личный кабинет на интернет-сайте www.strelkacard.ru, через мобильное приложение "Стрелка", через сервис "Сбербанк Онлайн" и услугу "Автоплатеж", в устройствах самообслуживания Сбербанка, по номеру 900 Сбербанка", - говорится в сообщении.