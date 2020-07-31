https://ria.ru/20200731/1575208447.html
Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:44
2020-07-31T17:44
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
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танзания
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великобритания
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574973129_0:155:3047:1869_1400x0_80_0_0_327aaa4650f96cd98ab99d464a52f0b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, турция, танзания
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных", — говорится в сообщении.
Кроме того, не следует есть и пить из чужой или из грязной посуды, уточнили в пресс-службе. По возможности нужно принимать пищу в номере отеля или на открытом воздухе, отметили в Роспотребнадзоре.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.