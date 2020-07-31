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Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:44
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михаил мишустин
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, турция, танзания

Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных

17:44 31.07.2020
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© Фото : Pixabay / ruidgsЗебры в Танзании
Зебры в Танзании
© Фото : Pixabay / ruidgs
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных", — говорится в сообщении.
Кроме того, не следует есть и пить из чужой или из грязной посуды, уточнили в пресс-службе. По возможности нужно принимать пищу в номере отеля или на открытом воздухе, отметили в Роспотребнадзоре.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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