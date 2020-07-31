Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, не употреблять блюда из мяса диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных", — говорится в сообщении.

Кроме того, не следует есть и пить из чужой или из грязной посуды, уточнили в пресс-службе. По возможности нужно принимать пищу в номере отеля или на открытом воздухе, отметили в Роспотребнадзоре.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.