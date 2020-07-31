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В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В столице за последние сутки выявили 695 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:32
распространение нового коронавируса
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2
россия
москва
бразилия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, москва, бразилия, сша

В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID

12:00 31.07.2020 (обновлено: 15:32 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты
Врач и пациенты
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В столице за последние сутки выявили 695 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Согласно статистике, подобный прирост стал максимальным за июль. Всего в Москве заразились 241 359 человек, выздоровели более 179 тысяч человек, а умерли 4460.
В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента. За последние сутки в стране выявили 5482 случая коронавируса, накануне сообщалось о 5509 случаях.
По данным ВОЗ, в мире заражено более 16,8 миллиона человек, 662 тысяч погибли. По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано 17,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибло более 673 тысяч человек.
Больше всего случаев коронавируса в США, Бразилии и Индии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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