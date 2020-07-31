В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID

Согласно статистике, подобный прирост стал максимальным за июль. Всего в Москве заразились 241 359 человек, выздоровели более 179 тысяч человек, а умерли 4460.

В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента. За последние сутки в стране выявили 5482 случая коронавируса, накануне сообщалось о 5509 случаях.