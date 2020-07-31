https://ria.ru/20200731/1575208008.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 90 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 616 пациентов, у 91 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:49
2020-07-31T11:49
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
москва
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https://ria.ru/20200731/1575203726.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:141:3139:1906_1400x0_80_0_0_58bb8a2699c3fd64a8233d4f893e4a7a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, москва