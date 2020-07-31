В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 90 пациентов с COVID-19

"В больнице 616 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 156 человек с подозрением на COVID/91 случай подтвержден лабораторно, из них: 4/4 детей, 7/7 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ два)", - написала Краснова в Facebook.