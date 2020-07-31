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https://ria.ru/20200731/1575208008.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 90 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 616 пациентов, у 91 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:49
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 90 пациентов с COVID-19

11:49 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 616 пациентов, у 91 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 616 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 156 человек с подозрением на COVID/91 случай подтвержден лабораторно, из них: 4/4 детей, 7/7 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации (на ИВЛ два)", - написала Краснова в Facebook.

Она добавила, что в больницу поступил 61 человек, из них восемь - с коронавирусом. Выписаны 73 пациента, из них 13 - с выздоровлением по COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииМосква
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