На Алтае подготовили программу восстановления для переболевших COVID-19

Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай

БАРНАУЛ, 31 июл — РИА Новости. Алтайские санатории разработали программы восстановления здоровья для перенесших коронавирус пациентов, их создали на основе курсов для лечения болезней легких, сообщают в региональном правительстве.

"Как известно, это заболевание вызывает дополнительные осложнения, перенесшие его рискуют в будущем испытывать ряд недугов, некоторые из них могут стать хроническими. В санаториях Белокурихи и раньше проводили оздоровление граждан с легочными болезнями разного вида. Поэтому перейти на оказание помощи переболевшим COVID-19 не составило большого труда", — отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Специалисты рекомендуют отправляться на санаторно-курортное лечение через две недели после выздоровления. На восстановительные процедуры принимают по показаниям врачей.

"Основные процедуры будут направлены на повышение иммунитета, чему способствуют пантовые и сухие углекислые ванны, ингаляции, разные виды массажа, ЛФК, физиолечение, спелеотерапия, климатотерапия и терренкуры. Индивидуально проводятся процедуры пульмонолога - интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких и вибрационно-компрессионное воздействие на грудную клетку. Курировать такую категорию отдыхающих будет врач-пульмонолог", — рассказала главный врач одного из санаториев Белокурихи Ирина Медведева.

Для каждого пациента перечень процедур обещают формировать персонально, исходя из состояния человека, медицинских показаний и сопутствующих заболеваний.

Санатории Алтайского края после вызванного коронавирусом перерыва начали принимать пациентов с 8 июня 2020 года.