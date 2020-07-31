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Украина пригрозила Ирану судом в случае безуспешных переговоров по Boeing
Киев подаст в международные суды на Тегеран в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:46
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
дмитрий кулеба
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, дмитрий кулеба, международные авиалинии украины, мид украины, швеция, сша, украина, в мире

Украина пригрозила Ирану судом в случае безуспешных переговоров по Boeing

11:46 31.07.2020
557
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Киев подаст в международные суды на Тегеран в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины", заявил на брифинге в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации. Но это план "Б", а план "А" - это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций", - сказал Кулеба.
Место крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
24 июля, 13:53
В Киеве сообщили об итогах расшифровки самописцев сбитого в Иране Boeing
Он отметил, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.
"По результатам вчерашних с Ираном переговоров и по результатам утренней встречи я настроен осторожно оптимистично", - сказал министр, отметив, что увидел настрой Ирана на предметный разговор. Кулеба добавил, что Киев готов к любому развитию событий.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800
16 апреля, 14:43
МИД пяти стран сделали заявление о расследовании крушения Boeing в Иране
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Дмитрий КулебаМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныШвецияСШАУкраинаВ мире
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