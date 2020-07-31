Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200731/1575207646.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 142
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 140 до 142, сообщает областное правительство. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:189:2969:1859_1400x0_80_0_0_8eb474886600fdf61db35816eb1682f6.jpg
https://ria.ru/20200731/1575198573.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:189:2969:1859_1400x0_80_0_0_8eb474886600fdf61db35816eb1682f6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_a429e05d3392f3ba16872f9195eeeca6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_002fe15fa8eaaaabd51781579bdd6ca2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, тверская область

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 142

11:43 31.07.2020
179
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 140 до 142, сообщает областное правительство.
На 30 июля количество летальных исходов составляло 140.
"Сто сорок два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4597 случаев. В самой Твери выявлено 1504 случая COVID.
"За сутки выписано 16 человек, за весь период – 3837 заболевших", - сообщает облправительство.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
09:09Распространение нового коронавируса
В России провели более 28,1 миллиона тестов на коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТверская область
Рекомендуем
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку доставили в Симферополь
Мусульмане во время праздничной молитвы
Медведев поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
Кадр видео Billie Eilish - My future
Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 236
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 90 пациентов с COVID-19
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украина пригрозила Ирану судом в случае безуспешных переговоров по Boeing
Врачи в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
В Мурманской области продлили ограничения из-за коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россияне осознали настоящее единство на фоне пандемии, заявила Захарова
Работа УМВД России
В Оренбурге чиновника мэрии избили битами
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
Российских мусульман призвали строить общество без расизма и ксенофобии
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
В умме на Курбан-байрам помолись о здравии болеющих COVID-19
Площадь Независимости в Киеве
Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния