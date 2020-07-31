В Тверской области число жертв коронавируса достигло 142

"Сто сорок два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4597 случаев. В самой Твери выявлено 1504 случая COVID.